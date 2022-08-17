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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,4247 руб., евро - 62,3551 руб.
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17 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 61,4247 руб., евро - 62,3551 руб.
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17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 61,4247 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,00 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 62,3551 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,05 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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