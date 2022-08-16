.

Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) озаботились вопросом экспорта нефтепродуктов, за который нефтяные компании получили из бюджета выплаты по демпферу. "Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или... "Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 1556,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1421,3 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Экспорт российских пиломатериалов, в отношении которых, как и на другую продукцию лесопромышленного комплекса, с 10 июля начали действовать санкции Евросоюза, в январе-июле сократился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,4 млн куб. м, сообщила... читать дальше

.

Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 23 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,... Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону,...

.

В январе-июле 2022 года ВВП Казахстана вырос на 3,3%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров. "В январе-июле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,3%", - сказал сегодня министр на заседании правительства. "В январе-июле текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 3,3%", - сказал сегодня министр на заседании правительства. По его словам,... По его словам,... читать дальше

.

6 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-278 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,04%, более... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,04%, более... читать дальше

.

Подсолнечник и подсолнечное масло дорожают в РФ на фоне роста экспортных цен, следует из отчета "СовЭкона". На минувшей неделе цены на подсолнечник выросли на 500 рублей, до 25 700 рублей за тонну (средняя цена по европейской части России, без НДС), на подсолнечное... На минувшей неделе цены на подсолнечник выросли на 500 рублей, до 25 700 рублей за тонну (средняя цена по европейской части России, без НДС), на подсолнечное... читать дальше

.

Сегодня фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики. Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск просел на 0,04%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:31 мск просел на 0,04%. Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции предоставляющей медуслуги онлайн... Сильнее всего среди компонентов индекса дорожают акции предоставляющей медуслуги онлайн... читать дальше

.

В июне вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США практически не изменились, составив $2,005 млрд (рост на $1 млн по сравнению с предыдущим месяцем). Согласно данным американского Минфина, на конец июня РФ принадлежали долгосрочные госбумаги... Согласно данным американского Минфина, на конец июня РФ принадлежали долгосрочные госбумаги... читать дальше

.

Национальный консорциум разработчиков, производителей и заказчиков высокотехнологичной продукции создан в РФ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", сообщила журналистам исполнительный директор Национального института стратегического развития, управления... читать дальше

.

Совет директоров "Аэрофлота" одобрил сделку с разработчиками отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). "Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия 5-летней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на... "Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил условия 5-летней сделки с ООО "РТ-Транском" и АО "Сирена-Трэвел" на... читать дальше

.

Нефтяные цены продолжают снижаться сегодня после 3-процентного падения накануне на сигналах ослабления спроса в Китае и возросших ожиданиях возврата иранского топлива на мировой рынок. Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем... Тегеран накануне направил Евросоюзу официальный ответ на предложенный Брюсселем... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 51,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $46 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.