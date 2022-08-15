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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,3726 руб.
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15 августа 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,3726 руб.
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15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5534 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3726 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,4275 руб., максимальный - 61,6825 руб. Было заключено 43529 сделок. Объем торгов составил 119402,95 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,15 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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