Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,4915 руб.

Минимальный курс евро составил 61,8525 руб., максимальный - 62,7575 руб. Было заключено 25455 сделок. Объем торгов составил 69373,32 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,35 руб. за евро.

15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4915 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38028,656 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 238,957 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 150 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0447 руб. Минимальный курс юаня составил 8,951 руб., максимальный - 9,09 руб. Было заключено 31774 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,951 руб., максимальный - 9,09 руб. Было заключено 31774 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5534 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3726 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,4275 руб., максимальный - 61,6825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,4275 руб., максимальный - 61,6825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4915 руб. Минимальный курс евро составил 61,8525 руб., максимальный - 62,7575 руб. Было заключено 25455... Минимальный курс евро составил 61,8525 руб., максимальный - 62,7575 руб. Было заключено 25455... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся снижением индикаторов, завершил понедельник противоречиво. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,83% и составил 2165,12 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,83% и составил 2165,12 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,3% - до 1112,93 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,3% - до 1112,93 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в понедельник резко выросла, достигнув $2350 за тысячу кубометров. С начала августа средняя цена на TTF составила $2102, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу... С начала августа средняя цена на TTF составила $2102, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу... читать дальше

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Образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели, с 15 августа можно оплачивать за счет материнского капитала, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Начиная с сегодняшнего дня, российские семьи смогут... "Начиная с сегодняшнего дня, российские семьи смогут... читать дальше

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Нефтяные цены в ходе торгов в понедельник упали до 6-месячных минимумов на сигналах снижения спроса в Китае, а также растущих ожиданиях возврата иранских энергоресурсов на мировой рынок. Официальные данные, опубликованные 15 августа, показали, что спрос на нефть в КНР в... Официальные данные, опубликованные 15 августа, показали, что спрос на нефть в КНР в... читать дальше

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Госкомпания Саудовской Аравии - Saudi Aramco - видит восстановление спроса выше допандемийного уровня в 2023 году, а в средне- и долгосрочной перспективе - продолжение роста спроса при ограниченных мощностях. Как заявил глава компании Амин Нассер в ходе телеконференции,... Как заявил глава компании Амин Нассер в ходе телеконференции,... читать дальше

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Россия за 1,5 месяца текущего сельхозгода (начался 1 июля) экспортировала 5,6 млн тонн основных зерновых культур (пшеница, ячмень и кукуруза), что на 12% меньше, чем годом ранее, следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор... Как сообщила "Интерфаксу" директор... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3291 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,46 руб., максимальный - 61,665 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,46 руб., максимальный - 61,665 руб. Была... читать дальше

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ПАО "Газпром" уведомило Газпромбанк о необходимости проведения автоматической конвертации депозитарных расписок в акции ПАО "Газпром", сообщил эмитент. Газпромбанк обеспечивает ответственное хранение акций "Газпрома", на которые были выпущены депозитарные расписки в... Газпромбанк обеспечивает ответственное хранение акций "Газпрома", на которые были выпущены депозитарные расписки в... читать дальше

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Американские фондовые индексы демонстрируют небольшое снижение в начале торгов в понедельник после уверенного подъема в пятницу и по итогам всей прошлой недели. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск опустился на 5,52 пункта (0,02%) и составил 33755,53 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск опустился на 5,52 пункта (0,02%) и составил 33755,53 пункта.... читать дальше

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Московский завод по производству электро-LCV модели EVM Pro на шасси "УАЗ Профи", запуском которого занимается петербургский стартап "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" (ЭМР), произведет первую сотню автомобилей в текущем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше

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Банк России зарегистрировал две программы облигаций Газпромбанка серий ГПБ-АТ1-2 и ГПБ-Т2-2, говорится в сообщении регулятора. Программам присвоены регистрационные номера - 4-00354-B-003P и 4-00354-B-004P соответственно. Программам присвоены регистрационные номера - 4-00354-B-003P и 4-00354-B-004P соответственно. По выпускам, размещаемым в рамках... По выпускам, размещаемым в рамках... читать дальше

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5 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-276 на 37 млрд 275,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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