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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0218 руб.
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15 августа 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0218 руб.

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15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0218 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,968 руб., максимальный - 9,049 руб. Было заключено 2327 сделок. Объем торгов составил 4765,01 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,033 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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