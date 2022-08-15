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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $27,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Экономика Японии во втором квартале 2022 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics. Согласно... Согласно... читать дальше

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Рынок акций США завершил торги в пятницу уверенным ростом. Основные индексы выросли по итогам четвертой недели подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом. Инвесторы оценивали очередную порцию статистических данных. Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные... Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Изменение оптовых цен в Германии ... ... читать дальше

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Сегодня в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В столице 15 августа откроется участок Большой кольцевой линии московского метрополитена "Савеловская" - "Петровский парк", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завтра досрочно откроем движение на участке "Савеловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Сейчас... читать дальше

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С начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Реализация программы реновации - одно из ключевых направлений в развитии... "Реализация программы реновации - одно из ключевых направлений в развитии... читать дальше

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Крупные инвестпроекты являются одним из ключевых направлений работы АО "Росагролизинг", сообщил генеральный директор компании Павел Косов. "Крупные инвестпроекты - одно из ключевых направлений работы компании. Таких примеров немало. Так, группа компаний "Благо",... "Крупные инвестпроекты - одно из ключевых направлений работы компании. Таких примеров немало. Так, группа компаний "Благо",... читать дальше

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Ряд предприятий и организаций малого и среднего бизнеса Тульской области предоставит в торговые сети Азербайджана пробные партии своей продукции, сообщила пресс-служба тульского правительства. Решение принято по итогам визита делегации Тульской области в Баку. "Итогом деловой... читать дальше

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Белоруссия ставит задачу на 40% нарастить экспорт в Россию и страны ЕАЭС, заявил премьер-министр Роман Головченко. "Сейчас, наверно, говорить о том, что мы следуем какой-то жесткой формуле (диверсификации экспорта), уже не актуально. Но мы не складываем все наши ресурсы,... читать дальше

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Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил вчера Ростовский "Оптико-механический завод" ("РОМЗ", входит в "РАТМ-Холдинг"), сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "В ходе встречи с руководством завода обсудили вопросы диверсификации... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил строителей с их профессиональным праздником. "Этот праздник - прекрасная возможность выразить огромную благодарность и уважение людям, посвятившим себя благородной и созидательной профессии строителя. Тем, кто возводит... "Этот праздник - прекрасная возможность выразить огромную благодарность и уважение людям, посвятившим себя благородной и созидательной профессии строителя. Тем, кто возводит... читать дальше

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