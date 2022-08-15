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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ во 2-м квартале снизился на 4% - Росстат
Российская экономика во 2-м квартале в годовом выражении снизилась на 4% после роста на 3,5% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные совпали с прогнозом Минэкономразвития.
 
В 2025 году экономика РФ вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5% - ЦБ
ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по динамике основных экономических показателей в РФ в 2022-2024 гг., в 2025 году банк прогнозирует возврат экономики РФ к потенциальным темпам роста. "В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться,...
 
Вопрос с замороженными активами в ПИФах не решить без изменения закона
Концепцию Банка России, которая должна решить проблему с заблокированными иностранными бумагами в паевых инвестфондах (ПИФ), не удастся воплотить в жизнь без изменений в законодательство, как это изначально намеревался делать регулятор, выяснили...
 
Упрощен механизм пересмотра цен строительных госконтрактов
Правительство расширило возможности применения механизма пересмотра цен госконтрактов, который был введен ранее из-за резкого удорожания стройматериалов, пишет "Коммерсант". Об упрощении порядка пересмотра цен строительных госконтрактов в 2022...
 
15 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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15 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение оптовых цен в Германии Июль 2022
15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Август 2022
15:30 Оптовые продажи в Канаде Июнь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54,63 млрд руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54,63 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2,81 млрд руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2,81 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $27,5 млн
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $27,5 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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15 августа 2022 года 08:27
Рост ВВП Японии во 2-м квартале составил 0,5%
Экономика Японии во втором квартале 2022 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Согласно...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:16
Американские фондовые индексы выросли на 1,3-2,1%
Рынок акций США завершил торги в пятницу уверенным ростом. Основные индексы выросли по итогам четвертой недели подряд.

Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:08
Европейские фондовые рынки завершили торги в плюсе
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом. Инвесторы оценивали очередную порцию статистических данных.

Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8993 руб., евро - 62,5355 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с...
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15 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Изменение оптовых цен в Германии

...    читать дальше
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15 августа 2022 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.

Это автоматическое сообщение.
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14 августа 2022 года 17:39
Завтра в Москве досрочно открывается участок метро "Савеловская" - "Петровский парк"
В столице 15 августа откроется участок Большой кольцевой линии московского метрополитена "Савеловская" - "Петровский парк", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завтра досрочно откроем движение на участке "Савеловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Сейчас...    читать дальше
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14 августа 2022 года 16:38
В рамках программы реновации в Москве с начала года построено 26 домов
С начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"Реализация программы реновации - одно из ключевых направлений в развитии...    читать дальше
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14 августа 2022 года 15:41
Крупные инвестпроекты - одно из ключевых направлений работы "Росагролизинга" - глава компании
Крупные инвестпроекты являются одним из ключевых направлений работы АО "Росагролизинг", сообщил генеральный директор компании Павел Косов.

"Крупные инвестпроекты - одно из ключевых направлений работы компании. Таких примеров немало. Так, группа компаний "Благо",...    читать дальше
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14 августа 2022 года 14:38
Пробную партию продукции организаций малого и среднего бизнеса Тульской области поставят в торговые сети Азербайджана
Ряд предприятий и организаций малого и среднего бизнеса Тульской области предоставит в торговые сети Азербайджана пробные партии своей продукции, сообщила пресс-служба тульского правительства. Решение принято по итогам визита делегации Тульской области в Баку. "Итогом деловой...    читать дальше
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14 августа 2022 года 13:34
Белоруссия ставит задачу на 40% нарастить экспорт в Россию и страны ЕАЭС
Белоруссия ставит задачу на 40% нарастить экспорт в Россию и страны ЕАЭС, заявил премьер-министр Роман Головченко. "Сейчас, наверно, говорить о том, что мы следуем какой-то жесткой формуле (диверсификации экспорта), уже не актуально. Но мы не складываем все наши ресурсы,...    читать дальше
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14 августа 2022 года 12:59
Мантуров обсудил с руководством РОМЗ развитие уникальных возможностей производственной площадки
Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил вчера Ростовский "Оптико-механический завод" ("РОМЗ", входит в "РАТМ-Холдинг"), сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "В ходе встречи с руководством завода обсудили вопросы диверсификации...    читать дальше
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14 августа 2022 года 12:26
Строительная отрасль сегодня вносит весомый вклад в ВВП страны - Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил строителей с их профессиональным праздником.

"Этот праздник - прекрасная возможность выразить огромную благодарность и уважение людям, посвятившим себя благородной и созидательной профессии строителя. Тем, кто возводит...    читать дальше
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