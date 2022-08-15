15 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2022
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2022
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
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15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 54,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 2,81 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $27,5 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 августа 2022 года 08:27
Экономика Японии во втором квартале 2022 года выросла на 0,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные официальные данные. Эксперты в среднем прогнозировали более сильное повышение ВВП - на 0,6%, сообщает Trading Economics.
Согласно... читать дальше
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15 августа 2022 года 08:16
Рынок акций США завершил торги в пятницу уверенным ростом. Основные индексы выросли по итогам четвертой недели подряд.
Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... читать дальше
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15 августа 2022 года 08:08
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу ростом. Инвесторы оценивали очередную порцию статистических данных.
Экономика Великобритании во втором квартале снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные... читать дальше
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15 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с...
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15 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Изменение оптовых цен в Германии
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15 августа 2022 года 08:00
Сегодня в Италии, Франции праздник - Успение Богородицы.
Это автоматическое сообщение.
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14 августа 2022 года 17:39
В столице 15 августа откроется участок Большой кольцевой линии московского метрополитена "Савеловская" - "Петровский парк", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Завтра досрочно откроем движение на участке "Савеловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Сейчас... читать дальше
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14 августа 2022 года 16:38
С начала года в столице по программе реновации построили и ввели в эксплуатацию 26 домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
"Реализация программы реновации - одно из ключевых направлений в развитии... читать дальше
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14 августа 2022 года 15:41
Крупные инвестпроекты являются одним из ключевых направлений работы АО "Росагролизинг", сообщил генеральный директор компании Павел Косов.
"Крупные инвестпроекты - одно из ключевых направлений работы компании. Таких примеров немало. Так, группа компаний "Благо",... читать дальше
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14 августа 2022 года 14:38
Ряд предприятий и организаций малого и среднего бизнеса Тульской области предоставит в торговые сети Азербайджана пробные партии своей продукции, сообщила пресс-служба тульского правительства. Решение принято по итогам визита делегации Тульской области в Баку. "Итогом деловой... читать дальше
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14 августа 2022 года 13:34
Белоруссия ставит задачу на 40% нарастить экспорт в Россию и страны ЕАЭС, заявил премьер-министр Роман Головченко. "Сейчас, наверно, говорить о том, что мы следуем какой-то жесткой формуле (диверсификации экспорта), уже не актуально. Но мы не складываем все наши ресурсы,... читать дальше
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14 августа 2022 года 12:59
Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил вчера Ростовский "Оптико-механический завод" ("РОМЗ", входит в "РАТМ-Холдинг"), сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ. "В ходе встречи с руководством завода обсудили вопросы диверсификации... читать дальше
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14 августа 2022 года 12:26
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил строителей с их профессиональным праздником.
"Этот праздник - прекрасная возможность выразить огромную благодарность и уважение людям, посвятившим себя благородной и созидательной профессии строителя. Тем, кто возводит... читать дальше
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