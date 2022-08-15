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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8993 руб., евро - 62,5355 руб.
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15 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,8993 руб., евро - 62,5355 руб.
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15 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,99 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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