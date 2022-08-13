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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 60,8993 руб., евро - 62,5355 руб.
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ГЛАВНОЕ
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13 августа 2022 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 августа в размере 60,8993 руб., евро - 62,5355 руб.

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13 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,99 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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