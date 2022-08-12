Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,5413 руб.

Минимальный курс евро составил 62,2975 руб., максимальный - 62,8325 руб. Была заключена 10791 сделка. Объем торгов составил 31703,99 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,3575 руб. за евро.

12 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 191 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5413 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37789,698 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 238,367 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8192 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0297 руб. Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4167 руб. Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в плюсе на позитивных сигналах, поступающих с мировых фондовых площадок; тем не менее, активность покупателей сдерживалась падающими ценами на нефть. Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу... Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу... читать дальше

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Розничные продажи водки в РФ в июле составили 6,37 млн декалитров (дал), что на 5,3% больше, чем в июне (6,05 млн дал), сообщается в материалах Росалкогольрегулирования, с которыми ознакомился "Интерфакс". Продажи коньяка в июле по сравнению с июнем выросли также на 5,3%, до... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) по РСБУ в январе-июне 2022 года подскочила в 6,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года, до 3,366 млрд рублей, следует из отчетности... читать дальше

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Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу, однако все еще завершают неделю в плюсе. "Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, -... "Резкое замедление роста цен, во многом за счет меньшего увеличения цен на топливо, подстегнуло ожидания, что Федрезерв замедлит ужесточение денежно-кредитной политики, -... читать дальше

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Медианная стоимость жилой недвижимости в 185 крупнейших городских агломерациях США увеличилась на 14,2% во втором квартале 2022 года, составив $413,5 тыс., свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Цены на дома выросли в 184 агломерациях и... Цены на дома выросли в 184 агломерациях и... читать дальше

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В Минцифры РФ считают, что события в начале 2022 года окажут влияние на развитие телекоммуникационной отрасли, в частности, сохраняется вероятность сокращения трат населения и бизнеса на услуги связи до минимальных. Такая оценка дана в документе к тексту проекта... Такая оценка дана в документе к тексту проекта... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7836 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1825 руб., максимальный - 61,0225 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 60,1825 руб., максимальный - 61,0225 руб. Была... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе вырос до 55,1 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Рынок акций США открылся на позитивной ноте. Основные фондовые индексы могут завершить ростом четвертую неделю подряд. Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... Инвесторы надеются, что данные о замедлении инфляции в США в прошлом месяце побудят Федрезерв повышать ставку более медленными темпами, что, в свою... читать дальше

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Банк России не будет проводить внеочередные заседания совета директоров до конца 2022 года при развитии ситуации в рамках базового прогноза, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции в пятницу. "Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация... "Говоря об остатке этого года и дальше, если ситуация... читать дальше

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Индия в июле 2022 года импортировала золото на $2,37 млрд, следует из материалов министерства торговли и промышленности страны. Это на 14% меньше, чем в июне, на 10% меньше, чем в среднем в "доковидных" 2018-2019 годах, и на 44% меньше, чем в июле пошлого года. Всего за... Всего за...

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Пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" - в июле 2022 года сократился к июлю 2021 года на 5%, следует из сообщения департамента транспорта Москвы. Показатель в абсолютном выражении не приводится. В сравнении с июлем... Показатель в абсолютном выражении не приводится. В сравнении с июлем... читать дальше

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