Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 1574,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3183,82 млрд руб.

12 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 августа составили по Российской Федерации 1574,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1441,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1449,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1325,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 августа составили 3183,82 млрд руб. против 3222,14644 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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