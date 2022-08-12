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Минфин РФ подготовил изменения, распространяющие ипотеку по льготной ставке на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года. Проект постановления опубликован на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовлен во исполнение поручения президента от 18 июня 2022 года по итогам... читать дальше

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ООО "Лизинг-трейд" планирует 17 августа начать размещение выпуска 5-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-05 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 7-12-го... Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 7-12-го... читать дальше

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Минфин РФ рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют дружественных стран, как юань, рупии и турецкие лиры, что может вернуть правилу его контрциклическую функцию, говорится в проекте Основных направлений единой государственной... читать дальше

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Китайские нефтяные компании PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховщик China Life Insurance Co. и Aluminum Corp. of China объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) с Нью-Йоркской... читать дальше

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Российская экономика в случае глобального экономического кризиса и ухудшения геополитической обстановки сможет вернуться к росту в пределах 1% не ранее 2025 года, следует из опубликованного ЦБ РФ проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на... читать дальше

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Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2022 года снизился на 0,2% по отношению к июню, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к... читать дальше

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О "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-001P-20 объемом 155 млрд 407,08 млн рублей, сообщила компания. "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства под... "Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства под... читать дальше

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Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году, намерен подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики, опубликованном Банком... читать дальше

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Использование российскими компаниями нерезервных валют во внешнеторговых расчетах на краткосрочном горизонте сопряжено с дополнительными рисками, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. Замораживание... Замораживание... читать дальше

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Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы. ЦБ ранее оценивал нейтральную ставку в 5-6%. В середине июля первый зампред Банка России... ЦБ ранее оценивал нейтральную ставку в 5-6%. В середине июля первый зампред Банка России... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,1 пункта (0,052%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2134,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2143,89 (+0,51%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 13 июля по 12 августа) - 62,315 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,19 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64/65,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,22/70,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,31/68,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи упал...

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