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Дефляция в России в июле составила 0,39%
В июле дефляция в РФ незначительно ускорилась - до 0,39% после 0,35% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 15,1%. Аналитики ожидали июльскую дефляцию на уровне 0,2% и замедление годовой инфляции до 15,3%
 
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Правительство расширило возможности применения механизма пересмотра цен госконтрактов, который был введен ранее из-за резкого удорожания стройматериалов, пишет "Коммерсант". Об упрощении порядка пересмотра цен строительных госконтрактов в 2022...
 
12 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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12 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Июнь 2022
09:00 Промышленное производство в Великобритании Июнь 2022
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Июль 2022
10:00 Предварительная оценка ВВП Великобритании II квартал 2022
12:00 Внешнеторговый баланс Италии Июнь 2022
12:00 Промышленное производство в еврозоне Июнь 2022
15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Июль 2022
17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Август 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Минфин РФ подготовил изменения, распространяющие ипотеку по льготной ставке на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года. Проект постановления опубликован на сайте regulation.gov.ru. Документ подготовлен во исполнение поручения президента от 18 июня 2022 года по итогам...    читать дальше
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12 августа 2022 года 14:42
"Лизинг-трейд" планирует 17 августа начать размещение облигаций на 100 млн рублей
ООО "Лизинг-трейд" планирует 17 августа начать размещение выпуска 5-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии 001P-05 объемом 100 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 7-12-го...    читать дальше
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ЦБ: использование "дружественных" валют в операциях бюджетного правила вернет ему контрцикличность
Минфин РФ рассматривает возможность задействования в операциях бюджетного правила таких валют дружественных стран, как юань, рупии и турецкие лиры, что может вернуть правилу его контрциклическую функцию, говорится в проекте Основных направлений единой государственной...    читать дальше
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12 августа 2022 года 14:30
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Китайские нефтяные компании PetroChina Co., China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) и Sinopec Shanghai Petrochemical Co., страховщик China Life Insurance Co. и Aluminum Corp. of China объявили о намерении провести делистинг американских депозитарных акций (ADS) с Нью-Йоркской...    читать дальше
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Экономика РФ в случае глобального кризиса и ухудшения геополитики сможет вернуться к росту не ранее 2025 года - ЦБ
Российская экономика в случае глобального экономического кризиса и ухудшения геополитической обстановки сможет вернуться к росту в пределах 1% не ранее 2025 года, следует из опубликованного ЦБ РФ проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на...    читать дальше
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12 августа 2022 года 14:09
Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 0,2%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2022 года снизился на 0,2% по отношению к июню, свидетельствует предварительная оценка ЦБ РФ, опубликованная на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса рубля к...    читать дальше
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12 августа 2022 года 14:00
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" разместил выпуск облигаций на 155,4 млрд рублей
О "ДОМ.РФ Ипотечный агент" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-001P-20 объемом 155 млрд 407,08 млн рублей, сообщила компания.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства под...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:56
В 2024 году планируется начать подключение к платформе цифрового рубля всех кредитных организаций - ЦБ
Банк России планирует реализовать офлайн-режим цифрового рубля в 2025 году, намерен подключить небанковских финансовых посредников, финансовые платформы и биржевую инфраструктуру, говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики, опубликованном Банком...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:47
Использование нерезервных валют во внешнеторговых расчетах на краткосрочном горизонте сопряжено с дополнительными рисками - ЦБ
Использование российскими компаниями нерезервных валют во внешнеторговых расчетах на краткосрочном горизонте сопряжено с дополнительными рисками, говорится в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

Замораживание...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:28
Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году
Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 5-6% в 2025 году, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

ЦБ ранее оценивал нейтральную ставку в 5-6%. В середине июля первый зампред Банка России...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:17
В 2025 году экономика РФ вернется к потенциальным темпам роста в 1,5–2,5% - ЦБ
ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по динамике основных экономических показателей в РФ в 2022-2024 гг., в 2025 году банк прогнозирует возврат экономики РФ к потенциальным темпам роста.

"В 2024 году восстановительный рост будет продолжаться, прирост в 4-м квартале...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 августа движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,1 пункта (0,052%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2134,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2143,89 (+0,51%) пункта,...    читать дальше
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12 августа 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 62,315 руб.
Максимальное значение за месяц (с 13 июля по 12 августа) - 62,315 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,19 руб.

Это автоматическое сообщение.
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12 августа 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64/65,75 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64/65,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
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12 августа 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,22/70,95 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,22/70,95 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 74 коп., Cредний курс продажи упал на...
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12 августа 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,31/68,4 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,31/68,4 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи упал...
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