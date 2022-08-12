ЦБ РФ установил курс доллара на сегодея в размере 60,6229 руб., курс евро - в размере 62,5156 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 62,5156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,16 коп.

12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,6229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,87 коп.

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АО "Росагролизинг" в 2022 году планирует поставить аграриям более 11 тыс. единиц техники, сообщил генеральный директор компании Павел Косов. "Сейчас у нас в разных стадиях поставок находится техники на сумму, превышающую 50 млрд рублей (...) В этом году мы планируем... "Сейчас у нас в разных стадиях поставок находится техники на сумму, превышающую 50 млрд рублей (...) В этом году мы планируем... читать дальше

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Власти Московской области помогают инвесторам реализовать запланированные проекты в полном объеме, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Мы проанализировали все наши... "Мы проанализировали все наши... читать дальше

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Пик спада потребления в РФ пройден, максимальное падение инвестиций только еще предстоит в 1-м полугодии 2023 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта. "Последние расчеты Минэкономразвития, я... читать дальше

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Темп роста ВВП Туркменистана с начала года сохранился на уровне 6,1%, сообщил президент страны Сердар Бердымухамедов на выездном заседании правительства на побережье Каспия. "Говоря о развитии экономики страны, президент Туркменистана констатировал, что темп роста ВВП по итогам... читать дальше

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Аграрии РФ к 12 августа намолотили 78 млн тонн зерна и тем самым уже гарантировали продовольственную безопасность страны, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на пленарном заседании, которое состоялось в рамках чемпионата России по пахоте в... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 28,7 тыс. случаев, что почти на 900 больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,7 тыс. человек, скончались 60 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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Федеральной резервной системе следует продолжать повышение ключевой процентной ставки до тех пор, пока данные не укажут на устойчивое замедление инфляции, заявил председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Ричард Баркин. "Мы рады видеть, что инфляция... "Мы рады видеть, что инфляция... читать дальше

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Месячные показатели устойчивой ценовой динамики (медиана, индекс цен без наиболее волатильных компонентов) в июле остались на уровне июня после быстрого снижения в предыдущие три месяца, что может указывать на затухание дезинфляционных эффектов ценовой коррекции после их... читать дальше

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Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы в России в этом сезоне сразу на 6,5 млн тонн, до рекордных 88 млн тонн, следует из августовского обзора ведомства. Оценка экспорта пшеницы из РФ в 2022-2023 сельхозгоду повышена на 2 млн тонн, до 42 млн тонн. Как... Как... читать дальше

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Доля валютных депозитов физлиц по итогам июня снизилась до 11,5%, обновив исторический минимум конца 2007 года, когда она составляла 12,9%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена включить с 1 января 2023 года в обновленный перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Канаду и два офшора Великобритании - Каймановы острова и остров Мэн. Это следует... Это следует... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 37789,698 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 238,367 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8192 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0297 руб. Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,95 руб., максимальный - 9,067 руб. Было заключено 34065 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4167 руб. Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... Минимальный курс евро составил 61,79 руб., максимальный - 62,9425 руб. Было заключено 21550... читать дальше

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