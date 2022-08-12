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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодея в размере 60,6229 руб., курс евро - в размере 62,5156 руб.
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12 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодея в размере 60,6229 руб., курс евро - в размере 62,5156 руб.
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12 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,6229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,87 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 62,5156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 81,16 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.13 августа 2022 года 16:11
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.13 августа 2022 года 10:01
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Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена включить с 1 января 2023 года в обновленный перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ, Канаду и два офшора Великобритании - Каймановы острова и остров Мэн. Это следует... читать дальше
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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 60,8993 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 августа, составляет 62,5355 руб. По сравнению с...
.12 августа 2022 года 20:20
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.12 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1870 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8192 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,1025 руб., максимальный - 61,08 руб. Было... читать дальше
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