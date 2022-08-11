Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,6322 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было заключено 41862 сделки. Объем торгов составил 133771,49 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,6925 руб. за доллар США.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6322 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38028,065 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,511 млрд руб., или на...

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нк России зарегистрировал дебютную программу облигаций ООО "РГД проектное финансирование" серии 001Р, говорится в сообщении регулятора. Программе присвоен регистрационный номер 4-00665-R-001P. Бонды, размещаемые в рамках программы, будут предназначены для... Программе присвоен регистрационный номер 4-00665-R-001P. Бонды, размещаемые в рамках программы, будут предназначены для... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) серий 001Р-01 и 001Р-02, говорится в сообщении регулятора. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P. Параметры займов не... Параметры займов не... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций АО "Новая концессионная компания" с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1, говорится в сообщении регулятора. Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер... Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6322 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5593 руб. Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292... Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0124 руб. Минимальный курс юаня составил 8,988 руб., максимальный - 9,076 руб. Было заключено 35268 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,988 руб., максимальный - 9,076 руб. Было заключено 35268 сделок.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги государственной корпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизах агентств. Как... Как... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в умеренном плюсе, завершил четверг падением индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,85% и составил 2133,11 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,85% и составил 2133,11 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 1,08% - до 1106,29 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 1,08% - до 1106,29 пункта. Европейские рынки акций... Европейские рынки акций... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 3 млн 607,859 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16%... читать дальше

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Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне, согласно данным риэлтерского агентства StreetEasy, достигла рекордного максимума и составила в среднем $3,5 тыс. При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного... При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного... читать дальше

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"Распадская" в 2022 году планирует произвести 23 млн тонн угля, заявил в четверг на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков гендиректор "Распадской угольной компании" (РУК) Андрей Давыдов, слова которого передал один из участников звонка. В 1-м полугодии... В 1-м полугодии... читать дальше

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Нефтяные котировки продолжают повышаться вечером в четверг. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск подорожали на $1,53 (1,57%) - до $98,93 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск подорожали на $1,53 (1,57%) - до $98,93 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской... Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской... читать дальше

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Грузооборот морских портов России за январь-июль 2022 года уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482,0 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% - до 225,8 млн тонн, а наливных грузов вырос на 4,5% - до 256,2 млн... читать дальше

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Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США выросли на прошлой неделе и снова превысили 5% годовых, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила... Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6129 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5225 руб., максимальный - 60,735 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,5225 руб., максимальный - 60,735 руб. Было... читать дальше

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