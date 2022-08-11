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11 августа 2022 года 16:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 августа

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11 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3498,68 (+9,35) руб./грамм; на серебро - 39,83 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1836,02 (+8,99) руб./грамм; на палладий - 4346,43 (+0,44) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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