ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 августа в размере 60,6229 руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 августа, составляет 60,6229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,87 коп.

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В январе-июне т.г. иностранные инвесторы вложили в экономику Белоруссии $4,3 млрд против $4,9 млрд в январе-июне 2021 года, сообщается в материалах Белстата. Таким образом, приток иностранных инвестиций снизился на 12,2%. При этом прямые иностранные инвестиции выросли... При этом прямые иностранные инвестиции выросли... читать дальше

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Американский производитель Ford Motor Co. объявил об увеличении цен на свои пикапы с электроприводом F-150 Lightning из-за существенного роста затрат на материалы и иных факторов. В зависимости от конфигурации цены вырастут на $6-8,5 тыс. Повышение не затронет клиентов,... В зависимости от конфигурации цены вырастут на $6-8,5 тыс. Повышение не затронет клиентов,... читать дальше

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Минсельхоз РФ будет рассчитывать индекс импортозамещения в АПК. Уведомление об утверждении методики индекса размещено на сайте для информации о подготовке нормативно-правовых актов. В соответствии с документом индекс импортозамещения - это соотношение накопленного темпа... Уведомление об утверждении методики индекса размещено на сайте для информации о подготовке нормативно-правовых актов. В соответствии с документом индекс импортозамещения - это соотношение накопленного темпа... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и Вьетнамом в 2021 году составил $928,4 млн, что на 6,1% больше, чем годом ранее, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, подготовленном к деловой миссии российских компаний-экспортеров во Вьетнам, которая началась в... читать дальше

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы повышаются, инвесторы оценивают квартальные отчетности и макроэкономические данные. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск повысилось на 0,79% - до 33573,98 пункта. Standard & Poor's 500 с открытия рынка... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск повысилось на 0,79% - до 33573,98 пункта. Standard & Poor's 500 с открытия рынка... читать дальше

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Во 2-м квартале Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), боттлер Coca-Cola Co., сократила продажи на российском рынке почти вдвое. "В России объемы сократились на 46% во 2-м квартале, и мы ожидаем дальнейшего снижения во 2-м полугодии. В будущем мы ожидаем значительно... "В России объемы сократились на 46% во 2-м квартале, и мы ожидаем дальнейшего снижения во 2-м полугодии. В будущем мы ожидаем значительно... читать дальше

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1 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-274 на 16 млрд 866,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Во 2-м квартале доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям уменьшилась до 49,6% с 49,8%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Это минимальная доля нерезидентов в еврооблигациях РФ с начала 2019 года,... читать дальше

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Спотовая цена газа в Европе превысила планку $2300 за тысячу кубометров. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достигла $2311 за тысячу кубометров, при том что торги стартовали с отметки $2200. Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures днем в четверг достигла $2311 за тысячу кубометров, при том что торги стартовали с отметки $2200. Цены на газ в... Цены на газ в... читать дальше

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первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-10 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Организатором и... Организатором и... читать дальше

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В июле основными продавцами на вторичных биржевых торгах ОФЗ выступали системно значимые кредитные организации и прочие банки, основные покупки наблюдались со стороны некредитных финансовых организаций (НФО), повышенный спрос на ОФЗ был со стороны физлиц во второй половине... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3498,68 (+9,35) руб./грамм; на серебро - 39,83 (-0,21) руб./грамм; на платину - 1836,02 (+8,99) руб./грамм; на палладий - 4346,43 (+0,44) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В июле по сравнению с июнем страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 162 тыс. баррелей в сутки - до 28,84 млн б/с, говорится в отчете организации. Согласно расчетам "Интерфакса", государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, исполнили соглашение на 412%, то есть отстают от... Согласно расчетам "Интерфакса", государства, участвующие в соглашении ОПЕК+, исполнили соглашение на 412%, то есть отстают от... читать дальше

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ООО "Промомед ДМ" 12 августа проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 375 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. Ориентир доходности - премия не выше 375 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года. По выпуску... По выпуску... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,09/68,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи не...

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Международные резервы России на 5 августа составили $574,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 29 июля международные резервы равнялись $571,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,6 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... По состоянию на 29 июля международные резервы равнялись $571,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $3,6 млрд, или на 0,6%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель... читать дальше

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