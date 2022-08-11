Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,0116 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,99 руб., максимальный - 9,088 руб. Было заключено 1757 сделок. Объем торгов составил 3481,13 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9 руб. за юань.

11 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0116 руб.

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В этом году российские авиакомпании смогут перевезти 95 млн человек, что на 14% меньше, чем годом ранее, считают аналитики телеграм-канала "Твердые цифры". Как ожидают аналитики, внутри РФ будут перевезены 82 млн человек (-6%), 13 млн - на международных рейсах... Как ожидают аналитики, внутри РФ будут перевезены 82 млн человек (-6%), 13 млн - на международных рейсах... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) США еще слишком рано "объявлять о победе" в борьбе с высокой инфляцией, несмотря на оптимистичные данные о динамике потребительских цен в Штатах в июле, сказала глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,47 пункта (0,161%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2154,97 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2174,64 (+1,08%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 12 июля по 11 августа) - 62,143 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,31 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 4 августа по 11 августа) - 68,222 руб. за доллар, максимальное значение - 68,6814 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,36 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены в ночь на четверг, сообщило министерство технологий и промышленности Венгрии. "Благодаря вмешательству Венгрии, взявшей на себя плату за транзит, удалось в короткие сроки устранить технические... "Благодаря вмешательству Венгрии, взявшей на себя плату за транзит, удалось в короткие сроки устранить технические... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,85/65,65 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 20 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,14/68,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,22/71,09 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Спрос розничных инвесторов на 3-летний дебютный выпуск облигаций ООО "Каршеринг Руссия" (основная операционная компания каршеринга "Делимобиль") серии 001Р-01 превысил 650 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел с 29 июля... Сбор заявок на выпуск прошел с 29 июля... читать дальше

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Продажи автомобилей в КНР в январе-июле снизились на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 14,48 млн, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Между тем в прошлом месяце они подскочили на 29,7% и достигли 2,42 млн... Между тем в прошлом месяце они подскочили на 29,7% и достигли 2,42 млн...

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В июле добыча нефти в России увеличилась, при этом рост внутреннего потребления продолжал компенсировать снижение экспорта, пишет МЭА в ежемесячном отчете. Так, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 25 тыс. б/с. и достиг 11,09 млн б/с, что всего на... Так, общий объем производства нефти, конденсата и ШФЛУ вырос на 25 тыс. б/с. и достиг 11,09 млн б/с, что всего на... читать дальше

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Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG снизил годовой прогноз из-за убытка в третьем квартале 2022 финансового года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 1,66 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,35... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 1,66 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,35... читать дальше

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"Распадская" в первом полугодии 2022 года увеличила чистую прибыль по МСФО в 4 раза, до $662 млн со скорректированных $161 млн годом ранее, говорится в отчете компании. Консолидированная выручка увеличилась в 2,5 раза, до $1,689 млрд с $680 млн годом ранее. Операционная прибыль... читать дальше

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Во 2-м квартале чистая прибыль германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG выросла в 1,5 раза и составила 922 млн евро против 601 млн евро за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении компании, скорректированная EBIT увеличилась до... Как говорится в сообщении компании, скорректированная EBIT увеличилась до... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Западной Европы не демонстрируют единой динамики. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 11:41 мск вырос на 0,1% и составил 440,3 пункта. Германский индекс DAX к 11:58 мск уменьшился на 0,11%,... Германский индекс DAX к 11:58 мск уменьшился на 0,11%,... читать дальше

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