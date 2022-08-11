Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1449,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3222,15 млрд руб.

11 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 августа составили по Российской Федерации 1449,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1325,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1521 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 августа составили 3222,15 млрд руб. против 3497,02344 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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