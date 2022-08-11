11 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
11 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 31 июля по 06 августа
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 июля
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 августа 2022 года 08:38
ВВП Сингапура во втором квартале увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны.
Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:31
Дефицит госбюджета США в июле сократился на 30% и составил $211,052 млрд по сравнению с $302,05 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Доходы выросли на 2,8% и достигли $269,335 млрд против $262 млрд годом ранее. В том числе на налоги физлиц... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 64,86 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 6,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:23
Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу, сообщает MarketWatch. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:15
Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На конец июля годовая инфляция составляла 15,10% против 15,90% месяцем ранее.
Основной вклад... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в среду на фоне публикации данных об июльской инфляции в США.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше
.
11 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 60,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,28 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с...
.
11 августа 2022 года 08:00
Сегодня в Японии праздник - День гор.
Это автоматическое сообщение.
.
11 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Внешнеторговый баланс Германии
... читать дальше
.
10 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37968,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 663,152 млрд руб., или на...
.
10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8069 руб.
Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... читать дальше
.
10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9704 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... читать дальше
.
10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4574 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... читать дальше
.
10 августа 2022 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ за период со 2 по 8 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На восьми предыдущих неделях цены также не менялись.
Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше
.