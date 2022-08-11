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ВВП Сингапура во втором квартале увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны. Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне... Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне... читать дальше

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Дефицит госбюджета США в июле сократился на 30% и составил $211,052 млрд по сравнению с $302,05 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Доходы выросли на 2,8% и достигли $269,335 млрд против $262 млрд годом ранее. В том числе на налоги физлиц... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 64,86 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 6,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу, сообщает MarketWatch. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на... читать дальше

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Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На конец июля годовая инфляция составляла 15,10% против 15,90% месяцем ранее. Основной вклад... Основной вклад... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в среду на фоне публикации данных об июльской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 60,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с...

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Сегодня в Японии праздник - День гор. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Внешнеторговый баланс Германии Внешнеторговый баланс Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37968,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 663,152 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8069 руб. Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9704 руб. Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4574 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период со 2 по 8 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На восьми предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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