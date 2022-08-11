.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,4542 руб., евро - 61,704 руб.
.
11 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,4542 руб., евро - 61,704 руб.
|0
11 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 60,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,98 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 августа 2022 года 08:38
ВВП Сингапура во втором квартале увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли и промышленности страны. Предварительно сообщалось о повышении на 4,8%. Тем не менее, темпы роста в апреле-июне... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:31
Дефицит госбюджета США в июле сократился на 30% и составил $211,052 млрд по сравнению с $302,05 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны. Доходы выросли на 2,8% и достигли $269,335 млрд против $262 млрд годом ранее. В том числе на налоги физлиц... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 64,86 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 6,63 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $32,19 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:23
Рынок акций США завершил торги в среду на максимуме с начала мая, при этом Nasdaq Composite перешел в "бычью" фазу, сообщает MarketWatch. Существенный подъем фондовых индексов был вызван данными об инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:15
Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, по состоянию на 8 августа замедлилась до 15,01%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". На конец июля годовая инфляция составляла 15,10% против 15,90% месяцем ранее. Основной вклад... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно выросли по итогам торгов в среду на фоне публикации данных об июльской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные... читать дальше
.11 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 60,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,28 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с...
.11 августа 2022 года 08:00
Сегодня в Японии праздник - День гор. Это автоматическое сообщение.
.11 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Внешнеторговый баланс Германии ... читать дальше
.10 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 августа выросла на 1,78% и составила 37968,554 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37968,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 663,152 млрд руб., или на...
.10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8069 руб. Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... читать дальше
.10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9704 руб. Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... читать дальше
.10 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4574 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... читать дальше
.10 августа 2022 года 19:02
Потребительские цены на бензин в РФ за период со 2 по 8 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На восьми предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.