Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,4385 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,11 руб., максимальный - 60,55 руб. Было заключено 14374 сделки. Объем торгов составил 48644,38 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,48 руб. за доллар США.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4385 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37968,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 663,152 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8069 руб. Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... Минимальный курс евро составил 60,7425 руб., максимальный - 62,82 руб. Была заключена 18461... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9704 руб. Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,904 руб., максимальный - 9,095 руб. Было заключено 34417 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4574 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,06 руб., максимальный - 60,69 руб. Было заключено... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период со 2 по 8 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На восьми предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ со 2 по 8 августа в среднем подешевела на 3,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За 9 дней - с 23 июля по 1 августа - показатель снизился на 3,9%. В том числе цены на свеклу за неделю снизились - 7,6%, морковь - 7,3%,... В том числе цены на свеклу за неделю снизились - 7,6%, морковь - 7,3%,... читать дальше

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За неделю со 2 по 8 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,08%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее, за 9 дней (с 23 июля по 1 августа) цены продемонстрировали снижение на 0,14%. С начала августа цены снизились на 0,1%, с начала года... С начала августа цены снизились на 0,1%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом, несмотря на давление дешевеющей нефти. Мировые фондовые площадки росли после публикации данных о некотором снижении инфляции в США в июле. Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги на... Рынки акций крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги на... читать дальше

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Производство тепличных овощей в РФ в 2022 году составит 1,5 млн тонн, в том числе 680 тыс. тонн - во второй половине года, прогнозирует ассоциация "Теплицы России". По ее оценке, регионы-лидеры по производству тепличных овощей останутся теми же, что и в начале года: это... читать дальше

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Поставка российской нефти через Украину по нефтепроводу "Дружба" возобновилась в Словакию, завтра сырьё прибудет в Венгрию, сообщили "Интерфаксу" в компании Slovnaft. "Нефть уже снова поступает в Словакию по нефтепроводу "Дружба", а в Венгрию ожидается восстановление... "Нефть уже снова поступает в Словакию по нефтепроводу "Дружба", а в Венгрию ожидается восстановление... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили падение в ходе торгов в среду на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", а также после публикации данных о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4385 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,11 руб., максимальный - 60,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,11 руб., максимальный - 60,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5457 тыс. баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4978 тыс. баррелей и составили 220,316 млн... Товарные запасы бензина сократились на 4978 тыс. баррелей и составили 220,316 млн... читать дальше

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Фондовые индексы США демонстрируют существенный подъем в начале сессии на данных об ослаблении инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 на 25 млрд 121,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК) отметил риски ускорения темпов роста потребительских цен. Инфляция может достичь 3% в отдельные месяцы во втором полугодии, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за второй квартал. Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен... Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен... читать дальше

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