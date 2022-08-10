ЦБ РФ установил курс евро с 11 августа в размере 61,704 руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,98 коп.

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Нефтяные цены ускорили падение в ходе торгов в среду на ожиданиях возобновления поставок российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба", а также после публикации данных о запасах энергоносителей в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4385 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,11 руб., максимальный - 60,55 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,11 руб., максимальный - 60,55 руб. Было заключено... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5457 тыс. баррелей - до 432,01 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 4978 тыс. баррелей и составили 220,316 млн... Товарные запасы бензина сократились на 4978 тыс. баррелей и составили 220,316 млн... читать дальше

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Фондовые индексы США демонстрируют существенный подъем в начале сессии на данных об ослаблении инфляции. Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом,... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 на 25 млрд 121,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК) отметил риски ускорения темпов роста потребительских цен. Инфляция может достичь 3% в отдельные месяцы во втором полугодии, говорится в отчете ЦБ о денежно-кредитной политике за второй квартал. Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен... Китайские чиновники стремятся ограничить рост цен... читать дальше

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"РусАл" еще на два дня продлил срок предоставления инвесторами письменного согласия на осуществление рублевых выплат по двум выпускам евробондов держателям, учет прав которых ведется НРД или другими российскими депозитариями. Согласно сообщению эмитента еврооблигаций,... Согласно сообщению эмитента еврооблигаций,... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3489,33 (+25,94) руб./грамм; на серебро - 40,04 (+0,84) руб./грамм; на платину - 1827,03 (+6,09) руб./грамм; на палладий - 4345,99 (+34,35) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"Московская биржа" с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица, сообщается в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 60,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 августа, составляет 61,704 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" во второй половине августа планирует провести размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 002Р-01 в объеме не более 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по цене размещения - не... Ориентир по цене размещения - не... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле выросли на 8,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 9,1% в июне, когда показатель обновил максимум за последние 40... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,08/68,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...

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Индийская JSW Energy Ltd., один из крупнейших в стране независимых производителей энергоресурсов, договорился о приобретении портфеля возобновляемых источников энергии Mytrah Energy (India) Pvt. за 105,3 млрд рупий ($1,3 млрд). JSW приобретет активы мощностью около 1,8... JSW приобретет активы мощностью около 1,8... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,4542 руб. По... читать дальше

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