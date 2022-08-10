Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9495 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок. Объем торгов составил 2157,96 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,955 руб. за юань.

10 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9495 руб.

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Федеральный бюджет РФ в январе-июле исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, свидетельствует предварительная оценка Минфина. Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд... Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд... читать дальше

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Потребительские цены в Италии в июле 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2021 года выросли на 7,9% после повышения на 8% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего года цены... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+", по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой... "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы незначительно повышаются, инвесторы воздерживаются от крупных сделок в ожидании данных об июльской инфляции в США. Министерство труда США обнародует данные о потребительских ценах за июль в 15:30 мск, и эта публикация является... Министерство труда США обнародует данные о потребительских ценах за июль в 15:30 мск, и эта публикация является... читать дальше

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Спрос на отдых на курортах Черноморского побережья в бархатный сезон вырос в этом году, в зависимости от направления, на 30-70% по сравнению с прошлым годом, в топе продаж - Сочи и Абхазия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Ведущие туроператоры фиксируют... "Ведущие туроператоры фиксируют... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9495 руб. Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок.... читать дальше

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Минцифры предлагает создать систему автоматического мониторинга за состоянием государственных информсистем (ГИС) ведомств, использующихся для оказания госуслуг в электронной форме. Соответствующий проект постановления правительства опубликован вчера на портале правовых... читать дальше

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0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9785% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85%... читать дальше

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С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России. Также запрет на импорт угля из РФ со среды вводит Великобритания. Эмбарго на поставки угля в ЕС из... Эмбарго на поставки угля в ЕС из... читать дальше

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За счёт средств городского бюджета до конца 2024 года планируется построить 7 млн кв.м жилья и около 4 млн кв.м объектов спортивного, образовательного, медицинского и культурного назначения, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тыс. случаев, что почти на 7,5 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,6 тыс. человек, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше

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Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получила убыток во втором квартале 2022 года на фоне падения объемов торгов. Как говорится в отчетности компании, её чистый убыток в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, по сравнению с... Как говорится в отчетности компании, её чистый убыток в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, по сравнению с... читать дальше

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Американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc. Миллиардер реализовал около 7,93 млн акций производителя электромобилей в период с... Миллиардер реализовал около 7,93 млн акций производителя электромобилей в период с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,91 пункта (0,323%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2129,89 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,92 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,92 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чистая прибыль японского производителя транспортных средств Honda Motor Co. в первом квартале 2023 финансового года упала на 33%, или в 1,5 раза, и составила 149,22 млрд иен ($1,1 млрд) по сравнению с 222,5 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet... читать дальше

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