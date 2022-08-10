Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1521 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3497,02 млрд руб.

10 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 1521 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1607,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1495,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 августа составили 3497,02 млрд руб. против 3259,27594 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.