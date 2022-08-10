.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1521 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3497,02 млрд руб.
.
10 августа 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1521 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3497,02 млрд руб.
|0
10 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 августа составили по Российской Федерации 1521 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1401,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1607,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1495,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 августа составили 3497,02 млрд руб. против 3259,27594 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
10 августа 2022 года 12:42
Федеральный бюджет РФ в январе-июле исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, свидетельствует предварительная оценка Минфина. Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд... читать дальше
.10 августа 2022 года 12:29
Потребительские цены в Италии в июле 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2021 года выросли на 7,9% после повышения на 8% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего года цены... читать дальше
.10 августа 2022 года 12:15
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+", по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства. "Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой... читать дальше
.10 августа 2022 года 12:14
Фондовые индексы стран Западной Европы незначительно повышаются, инвесторы воздерживаются от крупных сделок в ожидании данных об июльской инфляции в США. Министерство труда США обнародует данные о потребительских ценах за июль в 15:30 мск, и эта публикация является... читать дальше
.10 августа 2022 года 12:07
Спрос на отдых на курортах Черноморского побережья в бархатный сезон вырос в этом году, в зависимости от направления, на 30-70% по сравнению с прошлым годом, в топе продаж - Сочи и Абхазия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Ведущие туроператоры фиксируют... читать дальше
.10 августа 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9495 руб. Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок.... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:52
В РФ хотят создать систему мониторинга за сбоями в базах ведомств, использующихся для оказания госуслуг
Минцифры предлагает создать систему автоматического мониторинга за состоянием государственных информсистем (ГИС) ведомств, использующихся для оказания госуслуг в электронной форме. Соответствующий проект постановления правительства опубликован вчера на портале правовых... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:47
ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-4-273 на 50 млрд руб. по цене 99,9785% от номинала
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9785% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85%... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:43
С сегодняшнего дня вступает в силу запрет на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Европейского союза и на их поставку в ЕС из России. Также запрет на импорт угля из РФ со среды вводит Великобритания. Эмбарго на поставки угля в ЕС из... читать дальше
.
10 августа 2022 года 11:34
Правительство РФ приняло решение выделить 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. В 2022 году на эти цели... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:23
За счёт средств городского бюджета до конца 2024 года планируется построить 7 млн кв.м жилья и около 4 млн кв.м объектов спортивного, образовательного, медицинского и культурного назначения, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик... читать дальше
.10 августа 2022 года 11:14
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тыс. случаев, что почти на 7,5 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,6 тыс. человек, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:52
Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получила убыток во втором квартале 2022 года на фоне падения объемов торгов. Как говорится в отчетности компании, её чистый убыток в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, по сравнению с... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:34
Американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc. Миллиардер реализовал около 7,93 млн акций производителя электромобилей в период с... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,91 пункта (0,323%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2129,89 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,92 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.10 августа 2022 года 10:26
Чистая прибыль японского производителя транспортных средств Honda Motor Co. в первом квартале 2023 финансового года упала на 33%, или в 1,5 раза, и составила 149,22 млрд иен ($1,1 млрд) по сравнению с 222,5 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.