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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
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На фоне ухода зарубежных инвесторов из фондов, инвестирующих в золото, российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы) драгоценных металлов демонстрируют приток инвесторов. Так, по оценкам "Коммерсанта", основанным на отчетности ПИФов, по итогам...
 
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10 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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10 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Июль 2022
09:45 Промышленное производство во Франции Июнь 2022
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Июль 2022
15:30 Изменение потребительских цен в США Июль 2022
15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США II квартал 2022
17:00 Запасы на оптовых складах США Июнь 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 30 июля по 05 августа
21:00 Бюджет США Июль 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд...    читать дальше
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10 августа 2022 года 12:29
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Потребительские цены в Италии в июле 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2021 года выросли на 7,9% после повышения на 8% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего года цены...    читать дальше
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10 августа 2022 года 12:15
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности банка "Национальный стандарт" на уровне "ruBB+", по рейтингу сохранен стабильный прогноз, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой...    читать дальше
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10 августа 2022 года 12:14
Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренный рост
Фондовые индексы стран Западной Европы незначительно повышаются, инвесторы воздерживаются от крупных сделок в ожидании данных об июльской инфляции в США.

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Туроператоры фиксируют заметный рост спроса на черноморские курорты в бархатный сезон
Спрос на отдых на курортах Черноморского побережья в бархатный сезон вырос в этом году, в зависимости от направления, на 30-70% по сравнению с прошлым годом, в топе продаж - Сочи и Абхазия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Ведущие туроператоры фиксируют...    читать дальше
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10 августа 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9495 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9495 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок....    читать дальше
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10 августа 2022 года 11:52
В РФ хотят создать систему мониторинга за сбоями в базах ведомств, использующихся для оказания госуслуг
Минцифры предлагает создать систему автоматического мониторинга за состоянием государственных информсистем (ГИС) ведомств, использующихся для оказания госуслуг в электронной форме. Соответствующий проект постановления правительства опубликован вчера на портале правовых...    читать дальше
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10 августа 2022 года 11:47
ВТБ разместит 10 августа однодневные бонды серии КС-4-273 на 50 млрд руб. по цене 99,9785% от номинала
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9785% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85%...    читать дальше
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Сегодня начинает действовать эмбарго ЕС и Великобритании на поставки угля из РФ
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Эмбарго на поставки угля в ЕС из...    читать дальше
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10 августа 2022 года 11:34
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Правительство РФ приняло решение выделить 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. В 2022 году на эти цели...    читать дальше
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10 августа 2022 года 11:23
К 2025 году в Москве за счет городского бюджета построят 11 млн "квадратов" жилья и соцобъектов
За счёт средств городского бюджета до конца 2024 года планируется построить 7 млн кв.м жилья и около 4 млн кв.м объектов спортивного, образовательного, медицинского и культурного назначения, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик...    читать дальше
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10 августа 2022 года 11:14
В России за сутки выявлено более 23,7 тыс. новых случаев заболевания COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тыс. случаев, что почти на 7,5 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,6 тыс. человек, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,...    читать дальше
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10 августа 2022 года 10:52
Оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи получил во 2-м квартале убыток в $1,09 млрд
Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, получила убыток во втором квартале 2022 года на фоне падения объемов торгов.

Как говорится в отчетности компании, её чистый убыток в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, по сравнению с...    читать дальше
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10 августа 2022 года 10:34
Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Американский миллиардер Илон Маск продал акции основанной им компании Tesla Inc. на общую сумму $6,9 млрд на случай, если ему все-таки придется закрывать сделку по покупке Twitter Inc.

Миллиардер реализовал около 7,93 млн акций производителя электромобилей в период с...    читать дальше
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10 августа 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 10 августа снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,91 пункта (0,323%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2129,89 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,92 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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10 августа 2022 года 10:26
Квартальная прибыль Honda упала в 1,5 раза, выручка выросла на 7%
Чистая прибыль японского производителя транспортных средств Honda Motor Co. в первом квартале 2023 финансового года упала на 33%, или в 1,5 раза, и составила 149,22 млрд иен ($1,1 млрд) по сравнению с 222,5 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet...    читать дальше
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