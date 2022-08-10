10 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2022
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 июля по 05 августа
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2022
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10 августа 2022 года 12:42
Федеральный бюджет РФ в январе-июле исполнен с профицитом 481,92 млрд рублей, свидетельствует предварительная оценка Минфина.
Доходы бюджета составили за семь месяцев 15 трлн 777,7 млрд рублей, или 63,1% к общему объему доходов на год; расходы - 15 трлн 295,81 млрд... читать дальше
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10 августа 2022 года 12:29
Потребительские цены в Италии в июле 2022 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2021 года выросли на 7,9% после повышения на 8% месяцем ранее, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. По сравнению с июнем текущего года цены... читать дальше
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10 августа 2022 года 12:15
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"Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой... читать дальше
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10 августа 2022 года 12:14
Фондовые индексы стран Западной Европы незначительно повышаются, инвесторы воздерживаются от крупных сделок в ожидании данных об июльской инфляции в США.
Министерство труда США обнародует данные о потребительских ценах за июль в 15:30 мск, и эта публикация является... читать дальше
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10 августа 2022 года 12:07
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"Ведущие туроператоры фиксируют... читать дальше
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10 августа 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 46 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9495 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,901 руб., максимальный - 8,96 руб. Было заключено 1029 сделок.... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:52
Минцифры предлагает создать систему автоматического мониторинга за состоянием государственных информсистем (ГИС) ведомств, использующихся для оказания госуслуг в электронной форме. Соответствующий проект постановления правительства опубликован вчера на портале правовых... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:47
0 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-273 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9785% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,85%... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:43
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Эмбарго на поставки угля в ЕС из... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:34
Правительство РФ приняло решение выделить 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах до конца 2023 года, ранее предполагалось направить такой объем из фонда до конца 2025 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. В 2022 году на эти цели... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:23
За счёт средств городского бюджета до конца 2024 года планируется построить 7 млн кв.м жилья и около 4 млн кв.м объектов спортивного, образовательного, медицинского и культурного назначения, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик... читать дальше
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10 августа 2022 года 11:14
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тыс. случаев, что почти на 7,5 тыс. больше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,6 тыс. человек, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба,... читать дальше
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10 августа 2022 года 10:52
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Как говорится в отчетности компании, её чистый убыток в апреле-июне составил $1,09 млрд, или $4,98 на акцию, по сравнению с... читать дальше
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Миллиардер реализовал около 7,93 млн акций производителя электромобилей в период с... читать дальше
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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,91 пункта (0,323%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2129,89 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 5,92 пункта (0,53%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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10 августа 2022 года 10:26
Чистая прибыль японского производителя транспортных средств Honda Motor Co. в первом квартале 2023 финансового года упала на 33%, или в 1,5 раза, и составила 149,22 млрд иен ($1,1 млрд) по сравнению с 222,5 млрд иен за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet... читать дальше
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