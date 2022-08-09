Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 августа

9 августа. FINMARKET.RU -РФ с 10 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3463,39 (+24,68) руб./грамм; на серебро - 39,2 (+0,3) руб./грамм; на платину - 1820,94 (+17,47) руб./грамм; на палладий - 4311,64 (+247,04) руб./грамм.

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"Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил ISIN (международный идентификационный код) 5 выпускам облигаций Минфина Белоруссии (серий 8-12), следует из сообщений НРД. В качестве валюты номинала указаны рубли. В качестве валюты номинала указаны рубли. В выпусках 9-12-й серий указана номинальная... В выпусках 9-12-й серий указана номинальная... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37305,403 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,533 млрд руб., или на...

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ООО "Энергоника" во второй половине августа планирует провести размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Iva partners (ранее "Универ капитал"), которая выступит организатором размещения. Ориентир ставки 1-го купона - до... Ориентир ставки 1-го купона - до... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3634 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0375 руб., максимальный - 60,8975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,0375 руб., максимальный - 60,8975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9517 руб. Минимальный курс юаня составил 8,912 руб., максимальный - 9,041 руб. Было заключено 38146 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,912 руб., максимальный - 9,041 руб. Было заключено 38146 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5634 руб. Минимальный курс евро составил 61,1825 руб., максимальный - 62,3925 руб. Было заключено 18750... Минимальный курс евро составил 61,1825 руб., максимальный - 62,3925 руб. Было заключено 18750... читать дальше

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ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В... Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Группа "ВИС" и ее облигаций на уровне "A(RU)" и изменило прогноз на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства. По мнению АКРА, подтверждение кредитного рейтинга группы... По мнению АКРА, подтверждение кредитного рейтинга группы... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в умеренном плюсе, завершил вторник существенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,32% и составил 2136,80 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,32% и составил 2136,80 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,02% - до 1116,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,02% - до 1116,28 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 1-м квартале 2023 финансового года, завершившегося 2 июля, сократил чистую прибыль на 25% - до $123,4 млн, или $1,73 в расчете на акцию, по сравнению со $164,7 млн, или $2,18 в расчете на акцию, за сопоставимый период прошлого года.... читать дальше

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Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает покупку акций Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, пишет издание Barron''s. Berkshire купила около 6,7 млн бумаг производителя... Berkshire купила около 6,7 млн бумаг производителя... читать дальше

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ООО "Энергоника" выкупило в рамках оферты 7 тыс. 468 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 14,94%... Объем выпуска составляет 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 14,94%... читать дальше

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Россия с 1 июля (с начала нового сельхозгода) по 8 августа экспортировала 4,72 млн тонн зерна, что на 8% меньше, чем годом ранее (5,127 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза... читать дальше

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Совкомбанк принял решение об отказе в выплате купонного дохода за 9-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02, по валютным субордам серии 2В03 со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 9-й купон в рублях по курсу, установленному Банком... читать дальше

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Правительство Белоруссии в условиях западных санкций отказалось от прогноза роста ВВП в этом году на 2,9% и рассчитывает на нулевой рост экономики в случае отсутствия новых санкций или других непредвиденных шоков, сказал во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-11R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он... Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он... читать дальше

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