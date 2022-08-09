Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,954 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,915 руб., максимальный - 9,031 руб. Было заключено 2187 сделок. Объем торгов составил 4092,31 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,952 руб. за юань.

9 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 253 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,954 руб.

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По итогам января-июля 2022 года рост ВВП Казахстана превысил 3%, сообщила пресс-служба президента. По данным пресс-службы, глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года.... По данным пресс-службы, глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года.... читать дальше

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Срок выдачи Росприроднадзором комплексного экологического разрешения (КЭР) сокращен с 4- х месяцев до 63-х рабочих дней, сообщается в пресс-релизе Минприроды. Правительство РФ утвердило правила рассмотрения заявок на получение КЭР, а также их выдачи, переоформления,... Правительство РФ утвердило правила рассмотрения заявок на получение КЭР, а также их выдачи, переоформления,... читать дальше

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В среду, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 22,38 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 10 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 10 августа, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 26,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Проект соглашения о выделении российского кредита на $1,5 млрд для реализации импортозамещающих проектов находится на финальной стадии, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, которого цитирует госиздание "СБ. Беларусь сегодня". "На финальной стадии... "На финальной стадии... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5643 руб. Минимальный курс евро составил 61,1725 руб., максимальный - 62,1475 руб. Было заключено 7856... Минимальный курс евро составил 61,1725 руб., максимальный - 62,1475 руб. Было заключено 7856... читать дальше

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что действия Литвы и Евросоюза, приведшие к проблемам с калининградским транзитом, являются поводом для обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО). "На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут... "На мой взгляд, те затраты, которые сейчас несут... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Русская аквакультура" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного... "Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного... читать дальше

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Нефтяные цены днем во вторник перешли к росту. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мск составляла $97,99 за баррель, что на $1,34 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мск составляла $97,99 за баррель, что на $1,34 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на... Цена фьючерсов на WTI на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Русская аквакультура" и изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного... "Кредитный рейтинг компании обусловлен средней оценкой операционного... читать дальше

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Инфляция в Белоруссии замедляется, в июле прирост потребительских цен составил 0,5%, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании правительства по работе экономики в условиях санкций. "Инфляционные процессы удалось сдержать в разумном коридоре,... "Инфляционные процессы удалось сдержать в разумном коридоре,... читать дальше

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ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило технический дефолт при выплате 9-го купона по облигациям серии 002Р-02 на сумму 1,366 млн рублей, говорится в сообщении компании. Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных... Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных... читать дальше

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Потребности морского грузового транзита в Калининградскую область оцениваются примерно в 22 судна, однотипных действующему парому "Маршал Рокоссовский", сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе дискуссии в рамках Валдайского клуба. "Вопрос о потребности судов... "Вопрос о потребности судов... читать дальше

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Объем продаж пива в России в первом полугодии 2022 года составил 356,6 млн декалитров. Это на 1,4% меньше аналогичного показателя за 2021 год и примерно соответствует показателю за первое полугодие 2020 года, свидетельствуют данные отраслевого отчета, подготовленного Ассоциацией... читать дальше

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Доходности 10-летних ОФЗ, вероятно, останутся в диапазоне 8,8-8,9% во вторник, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина. "Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет по итогам торгов в понедельник снизилась на 2-6 б.п. Умеренную... "Доходность ОФЗ срочностью более 5 лет по итогам торгов в понедельник снизилась на 2-6 б.п. Умеренную... читать дальше

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