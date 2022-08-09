.

Правительство РФ установило смягчающие дополнительные требования к исполнителям офсетных (со встречными инвестиционными обязательствами) госконтрактов, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации. Сам документ вносит изменения в другое... Сам документ вносит изменения в другое... читать дальше

.

Россия в августе этого года может увеличить производство сахара в 1,8 раза - до 370 тыс. тонн против 201 тыс. тонн годом ранее. Такой прогноз сделали эксперты Союзроссахара. По их данным, в августе будут работать 29 сахарных заводов, из них 14 заводов - в Южном федеральном... читать дальше

.

Цены на нефть слабо снижаются сегодня после роста днем ранее. Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти,... Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти,... читать дальше

.

Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 4,08 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Указ президента "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями" устранил коллизию, возникшую между указом главы государства, ранее... читать дальше

.

Американские акции продемонстрировали разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза... Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза... читать дальше

.

ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций. Соответствующее право предоставлено... Соответствующее право предоставлено... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в понедельник, инвесторы продолжают следить за отчетами компаний и макроэкономическими данными. В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс.,... В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс.,... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 60,3164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 61,1615 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 61,1615 руб. По сравнению с...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:45 09:45 Внешнеторговый баланс Франции Внешнеторговый баланс Франции Июнь... Июнь...

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37269,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,782 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3502 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9225 руб., максимальный - 61,45 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,9225 руб., максимальный - 61,45 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2045 руб. Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 62,275 руб. Было заключено 28792... Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 62,275 руб. Было заключено 28792... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9621 руб. Минимальный курс юаня составил 8,888 руб., максимальный - 9,089 руб. Было заключено 49145 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,888 руб., максимальный - 9,089 руб. Было заключено 49145 сделок.... читать дальше

.