09 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
9 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2022
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 августа 2022 года 08:51
Правительство РФ установило смягчающие дополнительные требования к исполнителям офсетных (со встречными инвестиционными обязательствами) госконтрактов, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.
Сам документ вносит изменения в другое... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:43
Россия в августе этого года может увеличить производство сахара в 1,8 раза - до 370 тыс. тонн против 201 тыс. тонн годом ранее. Такой прогноз сделали эксперты Союзроссахара. По их данным, в августе будут работать 29 сахарных заводов, из них 14 заводов - в Южном федеральном... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:34
Цены на нефть слабо снижаются сегодня после роста днем ранее.
Рынок, вероятнее всего, в ходе основных торгов во вторник сосредоточится на перспективах достижения соглашения между США и Ираном по ядерному вопросу, что может высвободить дополнительные баррели нефти,... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 50,5 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
09 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 4,08 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:27
Указ президента "О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями" устранил коллизию, возникшую между указом главы государства, ранее... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:19
Американские акции продемонстрировали разнонаправленную и слабую динамику. Инвесторы оценивали сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждали выхода данных по инфляции в стране в июле.
Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:14
ЦБ РФ сможет определять максимальные значения платы, взимаемой российскими банками со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении этих кредитных организаций санкций.
Соответствующее право предоставлено... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы завершили ростом торги в понедельник, инвесторы продолжают следить за отчетами компаний и макроэкономическими данными.
В прошлую пятницу стало известно, что количество рабочих мест в экономике США в июле увеличилось на 528 тыс.,... читать дальше
.
09 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 60,3164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,32 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 61,1615 руб. По сравнению с...
.
09 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:45
Внешнеторговый баланс Франции
Июнь...
.
08 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37269,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,782 млрд руб., или на...
.
08 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3502 руб.
Минимальный курс доллара США составил 59,9225 руб., максимальный - 61,45 руб. Было... читать дальше
.
08 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2045 руб.
Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 62,275 руб. Было заключено 28792... читать дальше
.
08 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9621 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,888 руб., максимальный - 9,089 руб. Было заключено 49145 сделок.... читать дальше
.