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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3164 руб., евро - 61,1615 руб.
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09 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,3164 руб., евро - 61,1615 руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 60,3164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,32 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 61,1615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,95 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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