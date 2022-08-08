ЦБ РФ установил курс доллара США с 9 августа в размере 60,3164 руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 августа, составляет 60,3164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,32 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37269,869 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,782 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,2045 руб. Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 62,275 руб. Было заключено 28792... Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 62,275 руб. Было заключено 28792... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 173 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9621 руб. Минимальный курс юаня составил 8,888 руб., максимальный - 9,089 руб. Было заключено 49145 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,888 руб., максимальный - 9,089 руб. Было заключено 49145 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 314 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3502 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9225 руб., максимальный - 61,45 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,9225 руб., максимальный - 61,45 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне позитивных сигналов, поступающих с мировых фондовых площадок и нефтяного рынка.. Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном продемонстрировали слабую позитивную динамику, гонконгский... Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном продемонстрировали слабую позитивную динамику, гонконгский... читать дальше

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Российская "дочка" шведской Tetra Pak, одного из крупнейших в мире производителей упаковки для пищевой продукции, меняет владельца: единственным акционером АО "Тетра Пак" будет ООО "Итон Инвестментс", сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из... читать дальше

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Нефтяные котировки вновь начали расти в ходе торгов в понедельник на данных об импорте нефти в Китай и снижении числа активных буровых установок в США. Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся... Китай импортировал 8,79 млн баррелей нефти в сутки в июле, что больше, чем июньский показатель, оказавшийся... читать дальше

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ЦБ РФ конкретизировал планы по введению дифференцированных надбавок к коэффициентам риска для валютных активов банков. Регулятор разместил на своем сайте проект указания "О внесении изменений в Указание Банка России от 20 апреля 2021 года № 5782-У". Как и обещал ЦБ,... Как и обещал ЦБ,... читать дальше

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Американский рынок акций по-прежнему находится в "медвежьем" тренде, поскольку Федеральная резервная система не собирается останавливаться на своем пути к повышению ставок, полагает известный экономист Деннис Гартман. После сильного отчета по рынку труда,... После сильного отчета по рынку труда,... читать дальше

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Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group Corp. продала все принадлежащие ей акции американского сервиса заказа такси и доставки еды Uber Technologies Inc. для привлечения средств на фоне ухудшения финпоказателей. Как сообщила SoftBank, она... Как сообщила SoftBank, она... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2972 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,9075 руб., максимальный - 61,1625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 59,9075 руб., максимальный - 61,1625 руб. Было... читать дальше

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Правительство одобрило изменения в законы "О недрах" и "Об отходах производства и потребления", которые развивают идею добычи полезных ископаемых из подземных вод в режиме замкнутого цикла. Соответствующий законопроект разработан Минприроды и внесен в Государственную Думу,... читать дальше

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Чистая прибыль Marubeni в 1-м квартале текущего финансового года (завершился в Японии 30 июня) выросла в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 204,21 млрд иен ($1,5 млрд по курсу ЦБ на 8 августа), сообщается в отчёте компании. Выручка... Выручка... читать дальше

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Американские акции начали торги в понедельник на позитивной ноте. Инвесторы продолжают оценивать сильный отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, и ждут выхода данных по инфляции в стране в июле. Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза... Рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце более чем в два раза... читать дальше

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Граждане Великобритании сняли через отделения почтовой службы рекордный объем наличных средств в июле из-за ряда причин, включая рост путешествий внутри страны, пишет CNBC. Почтовые отделения выдали клиентам 801 млн фунтов стерлингов ($967 млн) в июле, на 8% больше, чем в июне,... читать дальше

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О "Первый ювелирный – драгоценные металлы" выкупила по оферте 381 облигацию серии БО-П02 по цене 100% от номинала, сообщило предприятие. Номинальная стоимость одной облигации – 10 тыс. рублей, объем выпуска – 120 млн рублей. Таким образом, компания выкупила %... Номинальная стоимость одной облигации – 10 тыс. рублей, объем выпуска – 120 млн рублей. Таким образом, компания выкупила %... читать дальше

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