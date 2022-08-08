Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9793 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,926 руб., максимальный - 9,08 руб. Было заключено 1814 сделок. Объем торгов составил 2546,79 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,93 руб. за юань.

8 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 276 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9793 руб.

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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном продемонстрировали слабую позитивную динамику, гонконгский Hang Seng упал на 0,8%. Рынок материкового Китая поднялся на фоне хороших данных относительно внешней торговли страны, в то время... Рынок материкового Китая поднялся на фоне хороших данных относительно внешней торговли страны, в то время... читать дальше

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Крупное американское бюро кредитных историй Equifax вышло из капитала своей российской "дочки", передав долю в БКИ "Эквифакс" двум новым совладельцам ХКФ банка. Согласно данным ЕГРЮЛ, Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка стали владеть по 25% в ООО "Бюро кредитных историй... Согласно данным ЕГРЮЛ, Ибрагим Загидулин и Елизавета Чайка стали владеть по 25% в ООО "Бюро кредитных историй... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) приобрел государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллиарды евро, чтобы поддержать их в период экономической неопределенности и повышения процентных ставок, пишет Financial Times. ЕЦБ завершил программу экстренной... ЕЦБ завершил программу экстренной... читать дальше

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В 1-м полугодии предприятия министерства промышленности Белоруссии увеличили экспорт на 11%, несмотря на усиление западных санкций, заявил министр промышленности Петр Пархомчик. "Несмотря на определенные сложности и трудности текущего момента, санкции, которые применяют... "Несмотря на определенные сложности и трудности текущего момента, санкции, которые применяют... читать дальше

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Консолидированная выручка АО "Концерн "Росэнергоатом" в 1-м полугодии 2022 г. выросла на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 355,87 млрд руб., следует из сообщения компании в официальном телеграм-канале. Совокупная выручка от реализации... Совокупная выручка от реализации... читать дальше

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В январе-июне т.г. объем заготовки древесины в РФ сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 4,5% - до 100,3 млн куб. м с 105 млн куб. м, сообщил Рослесинфорг. В целом динамика находится в пределах нормы, на уровне 2020 и 2019 годов, тогда показатель... В целом динамика находится в пределах нормы, на уровне 2020 и 2019 годов, тогда показатель... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги двух крупнейших белорусских госбанков - Беларусбанка и Белагропромбанка - на уровне "CC/C" с "негативным" прогнозом после понижения суверенного долгосрочного рейтинг... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 42,82 пункта (2,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2097,11 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2119,15 (+3,16%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе сегодняшних торгов. Инвесторы продолжают следить за отчетами компаний и статистическими данными, оценивая вероятность рецессии в мировой экономике, пишет CNBC. В пятницу европейские фондовые индексы завершили... В пятницу европейские фондовые индексы завершили... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 12 трлн 155,885 млрд рублей (эквивалент $198,269 млрд), или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. На 1 июля фонд равнялся 10 трлн 774,982 млрд рублей (эквивалент $210,622 млрд), или... На 1 июля фонд равнялся 10 трлн 774,982 млрд рублей (эквивалент $210,622 млрд), или... читать дальше

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Максимальное значение за месяц (с 9 июля по 8 августа) - 61,71 руб. за доллар, минимальное значение - 54,803 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,55 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за неделю (с 1 августа по 8 августа) - 68,0545 руб. за доллар, максимальное значение - 68,695 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,58 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,71/68,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 112 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,73/68,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 63 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 63,39/70,87 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Объем производства десяти основных цветных металлов в КНР в первом полугодии увеличился на 1% относительно того же периода прошлого года и составил 32,83 млн тонн, свидетельствуют данные министерства промышленности и информационных технологий. В том числе в июне он вырос на 3,2%... читать дальше

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