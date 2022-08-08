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НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 60,3696 руб., евро - 61,361 руб.
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению частных инвестиций в промышленность
Финансовая компания "ВЭБ инфраструктура" ("ИнфраВЭБ", "дочка" ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в промышленность, пишут "Ведомости". Представитель "ИнфраВЭБа" пояснил изданию, что были сформированы критерии промышленных...
 
Ритейл восстановил ассортимент смартфонов
Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в "М. Видео - Эльдорадо". В магазинах...
 
Торгцентры просят упростить въезд в РФ дружественным бизнесменам
Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из дргих стран. Президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил главе МИД РФ...
 
08 августа 2022 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 60,3696 руб., евро - 61,361 руб.

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8 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 60,3696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 61,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,38 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
09 августа 2022 года 20:59
НРД присвоил ISIN 5 выпускам гособлигаций Белоруссии
"Национальный расчетный депозитарий" (НРД) присвоил ISIN (международный идентификационный код) 5 выпускам облигаций Минфина Белоруссии (серий 8-12), следует из сообщений НРД.

В качестве валюты номинала указаны рубли.

В выпусках 9-12-й серий указана номинальная...    читать дальше
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09 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 августа выросла на 0,10% и составила 37305,403 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37305,403 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 35,533 млрд руб., или на...
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09 августа 2022 года 19:40
"Энергоника" во второй половине августа планирует разместить третий выпуск облигаций на 100 млн рублей
ООО "Энергоника" во второй половине августа планирует провести размещение 5-летних облигаций серии 001P-03 объемом 100 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Iva partners (ранее "Универ капитал"), которая выступит организатором размещения.

Ориентир ставки 1-го купона - до...    читать дальше
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09 августа 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3634 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 132 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3634 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,0375 руб., максимальный - 60,8975 руб. Было...    читать дальше
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09 августа 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9517 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9517 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,912 руб., максимальный - 9,041 руб. Было заключено 38146 сделок....    читать дальше
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09 августа 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,5634 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3589 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,5634 руб.

Минимальный курс евро составил 61,1825 руб., максимальный - 62,3925 руб. Было заключено 18750...    читать дальше
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09 августа 2022 года 19:08
"Сфера финансов" установила ставку 10-го купона облигаций БО-01Р-01 на уровне 8%
ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В...    читать дальше
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09 августа 2022 года 19:05
АКРА подтвердило рейтинг группы "ВИС" и ее облигаций на уровне "A(RU)", изменило прогноз на "негативный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Группа "ВИС" и ее облигаций на уровне "A(RU)" и изменило прогноз на "негативный", сообщается в пресс-релизе агентства.

По мнению АКРА, подтверждение кредитного рейтинга группы...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:59
Индекс МосБиржи подскочил на 2,3%, индекс РТС - на 3%
Российский фондовый рынок, открывшийся в умеренном плюсе, завершил вторник существенным ростом.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,32% и составил 2136,80 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск взлетел на 3,02% - до 1116,28 пункта.

Европейские рынки...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:52
Чистая прибыль Ralph Lauren в 1-м финквартале упала на 25%, рост выручки оказался лучше прогноза
Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в 1-м квартале 2023 финансового года, завершившегося 2 июля, сократил чистую прибыль на 25% - до $123,4 млн, или $1,73 в расчете на акцию, по сравнению со $164,7 млн, или $2,18 в расчете на акцию, за сопоставимый период прошлого года....    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:46
Доля Berkshire в Occidental Petroleum превысила 20%
Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжает покупку акций Occidental Petroleum, занимающейся добычей нефти и газа на сланцевых месторождениях, пишет издание Barron''s.

Berkshire купила около 6,7 млн бумаг производителя...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:36
"Энергоника" выкупила по оферте 14,9% выпуска облигаций 001Р-01 на 7,5 млн рублей
ООО "Энергоника" выкупило в рамках оферты 7 тыс. 468 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 50 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 14,94%...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:31
Россия на 8% снизила экспорт зерна с 1 июля по 8 августа
Россия с 1 июля (с начала нового сельхозгода) по 8 августа экспортировала 4,72 млн тонн зерна, что на 8% меньше, чем годом ранее (5,127 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:25
Совкомбанк не будет выплачивать купон по бессрочным валютным субордам, по валютным субордам с погашением в 2029г выплатит купон в рублях
Совкомбанк принял решение об отказе в выплате купонного дохода за 9-й купонный период по бессрочным валютным субординированным облигациям серии 1В02, по валютным субордам серии 2В03 со сроком погашения в 2029 году банк выплатит 9-й купон в рублях по курсу, установленному Банком...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:23
Власти Белоруссии рассчитывают на нулевой рост ВВП в этом году при отсутствии новых санкций
Правительство Белоруссии в условиях западных санкций отказалось от прогноза роста ВВП в этом году на 2,9% и рассчитывает на нулевой рост экономики в случае отсутствия новых санкций или других непредвиденных шоков, сказал во вторник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на...    читать дальше
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09 августа 2022 года 18:21
ДОМ.РФ разместил бонды на 20 млрд рублей
АО "ДОМ.РФ" полностью разместило 2-летние облигации серии 001Р-11R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он...    читать дальше
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