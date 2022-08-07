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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 60,3696 руб., евро - 61,361 руб.
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В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
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07 августа 2022 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 60,3696 руб., евро - 61,361 руб.

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7 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 60,3696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 61,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,38 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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08 августа 2022 года 19:15
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Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном продемонстрировали слабую позитивную динамику, гонконгский...    читать дальше
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Как и обещал ЦБ,...    читать дальше
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После сильного отчета по рынку труда,...    читать дальше
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08 августа 2022 года 17:14
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08 августа 2022 года 16:51
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Номинальная стоимость одной облигации – 10 тыс. рублей, объем выпуска – 120 млн рублей. Таким образом, компания выкупила %...    читать дальше
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