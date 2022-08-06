ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 августа в размере 60,3696 руб., евро - 61,361 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 61,361 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,38 коп.

6 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 60,3696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,16 коп.

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Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в 18 ключевых для российского рынка локациях (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в августе составила 20,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,2 тыс. руб. За месяц эти показатели выросли на... читать дальше

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Правительство приняло решение ввести квоты на экспорт серы, необходимой для производства минеральных удобрений. Они будут действовать с 10 августа по 31 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба... читать дальше

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Правительство продолжает работу над развитием транспортной инфраструктуры. На создание федеральной трассы М-12 выделено ещё 50 млрд рублей, что позволит обеспечить опережающее строительство этой дороги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин,... читать дальше

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Россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Выборы главы FIDE прошли в воскресенье в индийском городе Ченнаи в рамках конгресса федерации. "Дворкович переизбран на второй срок президентом Международной шахматной федерации,... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта превысил 20,3 тыс. случаев, госпитализированы более 1,5 тыс. человек, скончались 44 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "По состоянию на 7... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, отметив планы по развитию Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство... читать дальше

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Наибольшее количество домов для переселения участников программы реновации с начала года введено на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Всего в рамках программы реновации с... "Всего в рамках программы реновации с... читать дальше

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Выдачи микрозаймов в мае-июне отыграли апрельское падение и достигли прошлогодних уровней на фоне реализации отложенного спроса со стороны заемщиков, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выданных микрозаймов или займов "до... Количество выданных микрозаймов или займов "до... читать дальше

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Инвесторы построят в столице автомобильную дорогу, заводы и другие объекты в рамках концессионных соглашений, подписанных с городом. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Все объекты останутся в собственности... Все объекты останутся в собственности... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 584 млн 189 тыс. 61, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 417 тыс.... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 60,3696 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,16 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 61,361 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 августа, составляет 61,361 руб. По сравнению с...

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Туристический поезд в Белоруссию организовали для россиян. Первый его рейс в субботу прибудет в Брест и Гродно. "Сегодня в Брест и Гродно прибудет первый рейс туристического поезда "Белорусский вояж" - нового совместного проекта Белорусской железной дороги и ОАО "РЖД". Программа... читать дальше

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Россия к 4 августа собрала 56,5 млн тонн зерна, что на 8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (64,5 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом ранее.... Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 13,3 млн га, что на 7 млн га меньше, чем годом ранее.... читать дальше

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Одобрена программа развития Дальневосточного федерального университета. Такое решение принято по итогам заседания наблюдательного совета Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), прошедшего под руководством Вице-премьера – полномочного представителя президента в ДФО... читать дальше

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил сегодня, что он и президент РФ Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях. "Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду... читать дальше

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Доступ к торгам на фондовом рынке для нерезидентов из "дружественных" стран в понедельник, 8 августа, открыт не будет, заявила "Московская биржа" в пятницу вечером. Планы пришлось изменить в связи с выходом нового президентского указа, дополняющего систему контроля и ограничений... читать дальше

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