Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,3816 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,07 руб., максимальный - 60,6675 руб. Было заключено 50416 сделок. Объем торгов составил 120404,02 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,58 руб. за доллар США.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3816 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 36765,088 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 769,696 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3816 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,07 руб., максимальный - 60,6675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,07 руб., максимальный - 60,6675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2165 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,3359 руб. Минимальный курс евро составил 60,965 руб., максимальный - 61,59 руб. Была заключена 26801... Минимальный курс евро составил 60,965 руб., максимальный - 61,59 руб. Была заключена 26801... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9794 руб. Минимальный курс юаня составил 8,906 руб., максимальный - 9,074 руб. Было заключено 52996 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,906 руб., максимальный - 9,074 руб. Было заключено 52996 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся умеренным ростом, завершил пятницу падением. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,94% и составил 2054,29 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,94% и составил 2054,29 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск также упал на 2,94% - до 1072,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск также упал на 2,94% - до 1072,31 пункта. Европейские рынки акций начали... Европейские рынки акций начали... читать дальше

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Санкционная политика США в отношении России ведет лишь к усилению сотрудничества РФ и КНР, заявил Селсу Аморим - советник экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, вновь баллотирующегося на президентский пост. "Я не имею ничего против Китая - все мы являемся... "Я не имею ничего против Китая - все мы являемся... читать дальше

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Саудовская Аравия в сентябре поднимет цены на экспортируемую нефть для покупателей из США и стран Азии, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение госкомпании Saudi Aramco. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В... Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В... читать дальше

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Совет ЕС в пятницу объявил о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. "Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5... "Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3116 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было... читать дальше

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Минсельхоз РФ пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке сахара. "Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации, пока в этом нет необходимости", -заявила журналистам... "Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации, пока в этом нет необходимости", -заявила журналистам... читать дальше

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Нефтяые цены перешли к росту в пятницу вечером после выхода сильных данных по рынку труда США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск составляла $95,74 за баррель, что на $1,62 (1,72%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск составляла $95,74 за баррель, что на $1,62 (1,72%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Цены на золото опускаются с месячного пика после публикации данных по рынку труда США, вызвавших рост курса доллара и доходности американских гособлигаций. Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:27 мск снизились на 0,8% - до... Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:27 мск снизились на 0,8% - до... читать дальше

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В июле британские магазины зафиксировали отток посетителей из-за высоких температур и рекордной за 40 лет инфляции. Общее число посетителей в магазинах страны в прошлом месяце упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до наступления пандемии... Общее число посетителей в магазинах страны в прошлом месяце упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до наступления пандемии... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 08.08 по 14.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы активно снижаются, инвесторы оценивают квартальные отчетности и данные о состоянии американского рынка в июле. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,32% - до 32622,87 пункта. Лидерами... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,32% - до 32622,87 пункта. Лидерами... читать дальше

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По итогам июля количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ составило 5,404 млн, увеличившись на 40%, или на 1,542 млн по сравнению с данными регистрации на конец 2021 года (3,862 млн). Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной... читать дальше

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