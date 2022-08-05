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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9794 руб.
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05 августа 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,9794 руб.

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5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9794 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,906 руб., максимальный - 9,074 руб. Было заключено 52996 сделок. Объем торгов составил 71402,81 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,052 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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