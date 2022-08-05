Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,3116 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было заключено 15766 сделок. Объем торгов составил 44868,46 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,4925 руб. за доллар США.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3116 руб.

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Саудовская Аравия в сентябре поднимет цены на экспортируемую нефть для покупателей из США и стран Азии, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение госкомпании Saudi Aramco. Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В... Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В... читать дальше

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Совет ЕС в пятницу объявил о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой. "Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5... "Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3116 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было... читать дальше

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Минсельхоз РФ пока не видит необходимости в закупочных интервенциях на рынке сахара. "Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации, пока в этом нет необходимости", -заявила журналистам... "Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации, пока в этом нет необходимости", -заявила журналистам... читать дальше

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Нефтяые цены перешли к росту в пятницу вечером после выхода сильных данных по рынку труда США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск составляла $95,74 за баррель, что на $1,62 (1,72%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 мск составляла $95,74 за баррель, что на $1,62 (1,72%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Цены на золото опускаются с месячного пика после публикации данных по рынку труда США, вызвавших рост курса доллара и доходности американских гособлигаций. Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:27 мск снизились на 0,8% - до... Котировки декабрьских контрактов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 17:27 мск снизились на 0,8% - до... читать дальше

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В июле британские магазины зафиксировали отток посетителей из-за высоких температур и рекордной за 40 лет инфляции. Общее число посетителей в магазинах страны в прошлом месяце упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до наступления пандемии... Общее число посетителей в магазинах страны в прошлом месяце упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до наступления пандемии... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 08.08 по 14.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы активно снижаются, инвесторы оценивают квартальные отчетности и данные о состоянии американского рынка в июле. Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,32% - до 32622,87 пункта. Лидерами... Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,32% - до 32622,87 пункта. Лидерами... читать дальше

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По итогам июля количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ составило 5,404 млн, увеличившись на 40%, или на 1,542 млн по сравнению с данными регистрации на конец 2021 года (3,862 млн). Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной... читать дальше

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В четверг, 11 августа, в Японии праздник - День гор. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В январе-июне 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) увеличилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Как следует из материалов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 1-м полугодии рост... Как следует из материалов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 1-м полугодии рост... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-270 на 43 млрд 88,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Обсуждение обновленной конструкции бюджетного правила, проект которой Минфин внес в правительство в середине июля, пока не закончено, сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссий. "Работа над бюджетным правилом продолжается. До конца параметры... "Работа над бюджетным правилом продолжается. До конца параметры... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Сэтл групп" серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер -... Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Глоракс" объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте бирже. Программе присвоен регистрационный номер 4-00060-L-001P-02E. Программе присвоен регистрационный номер 4-00060-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы... В рамках бессрочной программы... читать дальше

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