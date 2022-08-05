05 августа 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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5 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 08.08 по 14.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|09.08.2022
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Июнь 2022
|10.08.2022
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Июль 2022
|10.08.2022
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Июнь 2022
|10.08.2022
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Июль 2022
|10.08.2022
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Июль 2022
|10.08.2022
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|II квартал 2022
|10.08.2022
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Июнь 2022
|10.08.2022
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 июля по 05 августа
|10.08.2022
|21:00
|Бюджет США
|Июль 2022
|11.08.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|11.08.2022
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 24 по 30 июля
|11.08.2022
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Июль 2022
|11.08.2022
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 17 по 23 июля
|12.08.2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июнь 2022
|12.08.2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Июнь 2022
|12.08.2022
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Июль 2022
|12.08.2022
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|II квартал 2022
|12.08.2022
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Июнь 2022
|12.08.2022
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2022
|12.08.2022
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2022
|12.08.2022
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2022
Это автоматическое сообщение.
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05 августа 2022 года 18:36
Саудовская Аравия в сентябре поднимет цены на экспортируемую нефть для покупателей из США и стран Азии, пишет Dow Jones со ссылкой на сообщение госкомпании Saudi Aramco.
Стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light увеличится на $0,5 за баррель. В... читать дальше
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05 августа 2022 года 18:15
Совет ЕС в пятницу объявил о принятии государствами Евросоюза постановления о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% предстоящей зимой.
"Государства-члены согласились сократить свой спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние 5... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3116 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,0475 руб., максимальный - 60,61 руб. Было... читать дальше
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"Если по зерну мы делаем сейчас - объявили торги, собираем предложения, то по сахару это будет при изменении рыночной ситуации, пока в этом нет необходимости", -заявила журналистам... читать дальше
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05 августа 2022 года 17:40
Цены на золото опускаются с месячного пика после публикации данных по рынку труда США, вызвавших рост курса доллара и доходности американских гособлигаций.
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Общее число посетителей в магазинах страны в прошлом месяце упало на 14,2% относительно июля 2019 года, последнего года до наступления пандемии... читать дальше
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05 августа 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 08.08 по 14.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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05 августа 2022 года 17:11
В начале торгов в пятницу американские фондовые индексы активно снижаются, инвесторы оценивают квартальные отчетности и данные о состоянии американского рынка в июле.
Значение Dow Jones Industrial Average к 16:55 мск снизилось на 0,32% - до 32622,87 пункта. Лидерами... читать дальше
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05 августа 2022 года 17:00
В четверг, 11 августа, в Японии праздник - День гор.
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Это автоматическое сообщение.
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05 августа 2022 года 16:57
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Как следует из материалов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в 1-м полугодии рост... читать дальше
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05 августа 2022 года 16:55
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-270 на 43 млрд 88,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 августа 2022 года 16:48
Обсуждение обновленной конструкции бюджетного правила, проект которой Минфин внес в правительство в середине июля, пока не закончено, сообщил "Интерфаксу" федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссий.
"Работа над бюджетным правилом продолжается. До конца параметры... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Сэтл групп" серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер -... читать дальше
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05 августа 2022 года 16:44
"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Глоракс" объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается на сайте бирже.
Программе присвоен регистрационный номер 4-00060-L-001P-02E.
В рамках бессрочной программы... читать дальше
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