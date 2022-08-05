Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9517 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9 руб., максимальный - 8,98 руб. Было заключено 2056 сделок. Объем торгов составил 4618,41 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,937 руб. за юань.

5 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9517 руб.

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Мировые цены на продовольствие в июле по сравнению с июнем снизились на 8,6%. Это самое резкое снижение с октября 2008 года, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Снижение продолжается четвертый месяц подряд после исторического максимума,... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов европейские фондовые индексы снижаются, инвесторы следят за отчетностью компаний и ждут ключевых данных по рынку труда США. Минтруда США опубликует данные о безработице за июль позднее в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики... Минтруда США опубликует данные о безработице за июль позднее в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 49,51 пункта (2,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2067,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2124,6 (+0,38%) пункта,... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 29 июля по 5 августа) - 68,5044 руб. за доллар, максимальное значение - 69,8443 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,34 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 10 августа повысится почти на 13%, до 5 тыс. 219,6 рубля с 4 тыс. 626,8 рубля за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет до 3 тыс. 504,9 рубля с 2 тыс. 945,4 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 тыс. 802,8 рубля с 3... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,1/71,3 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 134 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,93/69,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 77 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,47/68,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи упал...

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль венгерской нефтегазовой MOL Group составила $690 млн, что в 1,6 раза выше показателя предшествующего квартала и на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Согласно отчету компании, выручка составила $6,87 млрд. Рост... Согласно отчету компании, выручка составила $6,87 млрд. Рост... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ЛК "Европлан" и облигаций компании на уровне "А+(RU)", изменило прогноз на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен сильными оценками... "Кредитный рейтинг компании обусловлен сильными оценками... читать дальше

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ЦБ РФ рекомендовал крупнейшим розничным банкам заблаговременно доводить до потребителей информацию о планируемых изменениях - например, не менее чем за 15 дней, соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора. Банки адаптируются к работе в условиях санкционных... Банки адаптируются к работе в условиях санкционных... читать дальше

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Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна в этом сезоне (июль 2022-июнь 2023 гг.), видит риски для сбора запланированных на этот год 130 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Патрушева. Выступая сегодня на выездном заседании... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 112 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9517 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9 руб., максимальный - 8,98 руб. Было заключено 2056 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,9 руб., максимальный - 8,98 руб. Было заключено 2056 сделок.... читать дальше

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йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 2-летним облигациям ПАО "МТС" серии 001Р-22 объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за... читать дальше

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В июне 2022 года объем промышленного производства в Италии снизился по сравнению с маем на 2,1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. В мае было зафиксировано снижение показателя на 1.1%. С исключением сезонного и календарного факторов... С исключением сезонного и календарного факторов... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-270 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9358% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,82% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,82% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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