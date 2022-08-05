05 августа 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Июнь 2022
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Июнь 2022
|15:30
|Безработица в Канаде
|Июль 2022
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Июль 2022
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Июль 2022
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05 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 августа 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на...
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05 августа 2022 года 08:27
Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, сообщается на сайте кабинета министров РФ по итогам встречи в Турции вице-премьера Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша, являющихся сопредседателями... читать дальше
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05 августа 2022 года 08:19
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали отчеты компаний и свежие статистические данные.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и... читать дальше
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05 августа 2022 года 08:14
Число заместителей министра сельского хозяйства РФ увеличивается с 8 до 9, количество департаментов - с 15 до 18.
Это предусмотрено в постановлении правительства, подписанном 4 августа и размещенном на официальном портале правовой информации.
Постановление... читать дальше
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05 августа 2022 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера, инвесторы оценивали решения Банка Англии, а также свежие статистические данные и очередную порцию корпоративной отчетности.
Как стало известно в четверг, объем заказов промышленных предприятий Германии в июне... читать дальше
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05 августа 2022 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,06 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 61,0872 руб. По сравнению с...
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05 августа 2022 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Промышленное производство в Германии
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04 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37534,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 432,307 млрд руб., или на...
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04 августа 2022 года 19:43
ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" приняло решение 25 августа досрочно погасить выпуск облигаций класса "Б/12" объемом 517,8 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода.
Компания разместила выпуск... читать дальше
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04 августа 2022 года 19:21
"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-01-00492-R-002P.
Основной выпуск облигаций... читать дальше
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04 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9339 руб.
Минимальный курс юаня составил 8,889 руб., максимальный - 9,063 руб. Было заключено 40123 сделки.... читать дальше
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04 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,273 руб.
Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено... читать дальше
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04 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1194 руб.
Минимальный курс евро составил 60,8225 руб., максимальный - 61,7075 руб. Было заключено 21016... читать дальше
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04 августа 2022 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к падению нефти.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом из-за снижения геополитической напряженности в регионе. Исключением стал лишь австралийский... читать дальше
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04 августа 2022 года 18:49
Дефицит госбюджета Узбекистана в 2022 году может вырасти до 4% ВВП с ранее утвержденных 3% ВВП, заявил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков.
"Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а... читать дальше
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