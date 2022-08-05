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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, сообщается на сайте кабинета министров РФ по итогам встречи в Турции вице-премьера Александра Новака и министра торговли Турции Мехмета Муша, являющихся сопредседателями... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в четверг разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали отчеты компаний и свежие статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и... читать дальше

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Число заместителей министра сельского хозяйства РФ увеличивается с 8 до 9, количество департаментов - с 15 до 18. Это предусмотрено в постановлении правительства, подписанном 4 августа и размещенном на официальном портале правовой информации. Это предусмотрено в постановлении правительства, подписанном 4 августа и размещенном на официальном портале правовой информации. Постановление... Постановление... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы выросли вчера, инвесторы оценивали решения Банка Англии, а также свежие статистические данные и очередную порцию корпоративной отчетности. Как стало известно в четверг, объем заказов промышленных предприятий Германии в июне... Как стало известно в четверг, объем заказов промышленных предприятий Германии в июне... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,06 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 61,0872 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 61,0872 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Промышленное производство в Германии Промышленное производство в Германии ... ... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37534,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 432,307 млрд руб., или на...

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ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" приняло решение 25 августа досрочно погасить выпуск облигаций класса "Б/12" объемом 517,8 млн рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода. Компания разместила выпуск... Компания разместила выпуск... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-01-00492-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-01-00492-R-002P. Основной выпуск облигаций... Основной выпуск облигаций... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9339 руб. Минимальный курс юаня составил 8,889 руб., максимальный - 9,063 руб. Было заключено 40123 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,889 руб., максимальный - 9,063 руб. Было заключено 40123 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,273 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1194 руб. Минимальный курс евро составил 60,8225 руб., максимальный - 61,7075 руб. Было заключено 21016... Минимальный курс евро составил 60,8225 руб., максимальный - 61,7075 руб. Было заключено 21016... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к падению нефти. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом из-за снижения геополитической напряженности в регионе. Исключением стал лишь австралийский... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом из-за снижения геополитической напряженности в регионе. Исключением стал лишь австралийский... читать дальше

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Дефицит госбюджета Узбекистана в 2022 году может вырасти до 4% ВВП с ранее утвержденных 3% ВВП, заявил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков. "Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а... "Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а... читать дальше

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