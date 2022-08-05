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05 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,258 руб., евро - 61,0872 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,06 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 61,0872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,71 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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