Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,273 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено 36417 сделок. Объем торгов составил 91728,41 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,385 руб. за доллар США.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,273 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 37534,784 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 432,307 млрд руб., или на...

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ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" приняло решение 25 августа досрочно погасить выпуск облигаций класса "Б/12" объемом 517,8 млн рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 38-го купонного периода. Компания разместила выпуск... Компания разместила выпуск... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 002Р-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-01-00492-R-002P. Выпуску присвоен регистрационный номер основного займа - 4B02-01-00492-R-002P. Основной выпуск облигаций... Основной выпуск облигаций... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9339 руб. Минимальный курс юаня составил 8,889 руб., максимальный - 9,063 руб. Было заключено 40123 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,889 руб., максимальный - 9,063 руб. Было заключено 40123 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 104 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,273 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,0275 руб., максимальный - 61,05 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 252 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1194 руб. Минимальный курс евро составил 60,8225 руб., максимальный - 61,7075 руб. Было заключено 21016... Минимальный курс евро составил 60,8225 руб., максимальный - 61,7075 руб. Было заключено 21016... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне перешедшей к падению нефти. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом из-за снижения геополитической напряженности в регионе. Исключением стал лишь австралийский... Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно ростом из-за снижения геополитической напряженности в регионе. Исключением стал лишь австралийский... читать дальше

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Дефицит госбюджета Узбекистана в 2022 году может вырасти до 4% ВВП с ранее утвержденных 3% ВВП, заявил заместитель министра финансов страны Одилбек Исаков. "Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а... "Бюджетный дефицит в этом году, как ожидается, вырастет до 4%. Мы привлекаем долг для (покрытия) этого дефицита, а... читать дальше

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Банк России в 2023 году планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, совместно с Минфином готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора. ЦБ в четверг опубликовал документ для... ЦБ в четверг опубликовал документ для... читать дальше

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Национальный банк Молдавии повысил базовую ставку еще на 3 процентных пункта (п.п.) - с 18,5% до 21,5%, сообщила пресс-служба центробанка. Кроме того, регулятор увеличил на 3 п.п. ставку по депозитам овернайт - до 19,5%, по кредитам овернайт - до 23,5%. Нацбанк также... Нацбанк также... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и Малайзией в 2021 году составил $247,7 млн, что на 10,1% больше, чем годом ранее, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Экспорт в Малайзию снизился на 41,3% до $25,5 млн (27 тыс. тонн), импорт из этой страны вырос... Экспорт в Малайзию снизился на 41,3% до $25,5 млн (27 тыс. тонн), импорт из этой страны вырос... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста и приблизились к минимальным отметкам с февраля. При этом по итогам предыдущих торгов нефть существенно подешевела на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой... При этом по итогам предыдущих торгов нефть существенно подешевела на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" серии 001Р-07, говорится в сообщении регулятора. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-07-00013-T-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4-07-00013-T-001P. Он будет размещен в рамках программы облигаций... Он будет размещен в рамках программы облигаций... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 50 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2471 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,01 руб., максимальный - 61,0075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,01 руб., максимальный - 61,0075 руб. Было... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 4 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-269 на 49 млрд 100 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ООО "РСГ-Финанс" (структура группы "Кортрос") установило ставку 7-9-го купонов облигаций серии БО-09 на уровне 12% годовых, говорится в сообщении компании. Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 12% годовых до оферты с... Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в августе 2019 года по ставке 12% годовых до оферты с... читать дальше

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