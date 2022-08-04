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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9405 руб.
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04 августа 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9405 руб.
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4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9405 руб. Минимальный курс юаня составил 8,909 руб., максимальный - 9,055 руб. Было заключено 4111 сделок. Объем торгов составил 5605,01 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,929 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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