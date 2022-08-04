Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9405 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,909 руб., максимальный - 9,055 руб. Было заключено 4111 сделок. Объем торгов составил 5605,01 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,929 руб. за юань.

4 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 394 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9405 руб.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. и достигло 260 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тыс., а не 256... читать дальше

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ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3412,14 (-34,66) руб./грамм; на серебро - 38,59 (-0,79) руб./грамм; на платину - 1747,48 (-24,58) руб./грамм; на палладий - 3913,42 (-335,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился на 6,2% - до $79,6 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Это минимальный уровень за полгода. Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,91 млрд, а не... Согласно пересмотренным данным, в мае отрицательное сальдо торгового баланса составило $84,91 млрд, а не... читать дальше

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Минпромторг РФ скорректировал перечень товаров и брендов, которые можно ввозить в РФ в рамках механизма параллельного импорта (то есть без согласия правообладателя при условии начала мировых продаж), исключив из него запчасти Renault. Соответствующий приказ Минпромторга... читать дальше

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Международные резервы России на 29 июля составили $571,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 22 июля международные резервы равнялись $567 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель вырос под... По состоянию на 22 июля международные резервы равнялись $567 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,2 млрд, или на 0,7%. Как говорится в сообщении ЦБ, показатель вырос под... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 61,0872 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 августа, составляет 60,258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,06 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,24/68,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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Число российских туристов, посетивших Узбекистан в январе-июне, в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил посол республики в РФ Ботиржон Асадов. "Число посетивших Узбекистан туристов, в том числе из России, динамично растет уже много лет. В... "Число посетивших Узбекистан туристов, в том числе из России, динамично растет уже много лет. В... читать дальше

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Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению... Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,258 руб. По... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПАО "Группа Позитив" (российский разработчик решений в области информационной безопасности Positive Technologies) до уровня "ruA+" и изменило прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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"АвтоВАЗ" перенесет производство модели Lada Vesta из Ижевска на основные производственные мощности в Тольятти, на заводе "Лада Ижевск" планирует наладить сборку электрических версий Lada Largus. Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", президент компании Максим Соколов... Как сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа", президент компании Максим Соколов... читать дальше

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В пятницу, 5 августа, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 50 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на...

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В пятницу, 5 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 2,99 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американская компания Papa John's International, владелец сети пиццерий, во втором квартале 2022 финансового года вернулась на прибыльный уровень и немного повысила выручку, а также увеличила годовые дивиденды. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за... читать дальше

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