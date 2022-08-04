.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2170,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3255,18 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
СП предлагает урегулировать возврат в бюджет остатков средств по проектам на займы МБРР
Счетная палата (СП) РФ предлагает установить порядок возврата в доходы федерального бюджета средств, оставшихся неизрасходованными по завершении проектов с использованием средств международных финансовых организаций, в том числе Международного банка...
 
Россияне наращивают вложения в золото
Российские частные инвесторы наращивают вложения в золото, счет идет уже на десятки тонн. Как свидетельствуют данные опроса "Коммерсанта", крупнейшие банки с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов населению...
 
Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров
Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров - из снимавших помещения в торговых центрах о таком решении объявили 27% брендов. Об этом "Известиям" сообщили в одной из крупнейших консалтинговых компаний CORE.XP. Еще 51% зарубежных марок...
 
04 августа 2022 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2170,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3255,18 млрд руб.

 0
4 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 2170,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2043,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2457,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2315,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 4 августа составили 3255,18 млрд руб. против 2959,81106 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 августа 2022 года 10:56
S&P понизило рейтинги Белоруссии до "SD"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC", говорится в сообщении...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 10:45
ING снизил прибыль во 2-м квартале на 19%, увеличил выручку на 3,5%
Чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV во втором квартале снизилась на 19,2% и составила 1,18 млрд евро против 1,46 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе финкомпании, ее выручка выросла на 3,5% - до...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 945,8 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 августа по данным на начало операционного дня выросло до 945,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
04 августа 2022 года 10:28
Премьер-министр РФ утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее План развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщила пресс-служба правительства. Общий объём финансирования мероприятий плана - почти 1,8 трлн рублей.

Всего в документе...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 10:17
Доллар и евро укрепляются в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже". Рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 10:05
Рынок акций РФ начал торги в красной зоне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов, несмотря на позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, и отсутствие новых сообщений на санкционную тематику.

Фондовые индикаторы Европы завершили среду уверенным...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 60,93/70,3 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,93/70,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
04 августа 2022 года 09:58
Число случаев COVID-19 в мире превысило 580,6 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 580 млн 605 тыс. 42, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:50
Чистая прибыль Toyota в 1-м финквартале сократилась на 18%
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. снизил чистую прибыль на 18% в первом квартале текущего финансового года, хуже прогнозов рынка, однако рост выручки превысил ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:36
ВТБ разместит 5 августа однодневные бонды серии КС-4-270 на 50 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-270 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2170,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3255,18 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 2170,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2043,6 млрд руб.

На...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:26
Июньское снижение заказов промпредприятий Германии составило 0,4%, но оказалось лучше прогноза
Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В мае, согласно...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:18
За полугодие продажи региональных предпринимателей на Wildberries выросли в 2,7 раза
В 1-м полугодии т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представители регионального бизнеса (за пределами Москвы и области, Санкт-Петербурга) нарастили продажи на Wildberries в 2,7 раза - до 295 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе онлайн-ритейлера, приуроченном...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:10
Доллар стабилен к евро и иене
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к основным мировым валюта, трейдеры ждут отчета о состоянии американского рынка труда в июле и итогов заседания Банка Англии.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 09:05
Динамика развития пищевой промышленности РФ в I полугодии замедлилась - аналитики
В 1-м полугодии динамика развития пищевой промышленности РФ замедлилась. Влияние на отрасль негативных факторов в ближайшее время не ослабнет, сообщается в исследовании, проведенном аналитической компанией INFOLine.

"Пищевая индустрия меньше других отраслей подвержена...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 08:58
Квартальная выручка Telecom Italia сократилась на 1,5%
По итогам 2-го квартала чистый убыток крупнейшего итальянского оператора связи Telecom Italia SpA составил 279 млн евро против чистой прибыли в 79 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне ее прибыль до налоговых,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.