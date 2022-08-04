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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC", говорится в сообщении... читать дальше

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Чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV во втором квартале снизилась на 19,2% и составила 1,18 млрд евро против 1,46 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе финкомпании, ее выручка выросла на 3,5% - до... Как сообщается в пресс-релизе финкомпании, ее выручка выросла на 3,5% - до... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 августа по данным на начало операционного дня выросло до 945,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее План развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщила пресс-служба правительства. Общий объём финансирования мероприятий плана - почти 1,8 трлн рублей. Всего в документе... Всего в документе... читать дальше

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Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже". Рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании публикации ключевых статистических показателей недели и вслед за ценами на нефть, сильно упавшими вечером предыдущего дня. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индексов, несмотря на позитивные сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, и отсутствие новых сообщений на санкционную тематику. Фондовые индикаторы Европы завершили среду уверенным... Фондовые индикаторы Европы завершили среду уверенным... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 60,93/70,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 37 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 580 млн 605 тыс. 42, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. снизил чистую прибыль на 18% в первом квартале текущего финансового года, хуже прогнозов рынка, однако рост выручки превысил ожидания аналитиков. Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила... Как говорится в пресс-релизе Toyota, чистая прибыль в апреле-июне составила... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-270 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 4 августа составили по Российской Федерации 2170,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2043,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в июне снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В мае, согласно... В мае, согласно... читать дальше

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В 1-м полугодии т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года представители регионального бизнеса (за пределами Москвы и области, Санкт-Петербурга) нарастили продажи на Wildberries в 2,7 раза - до 295 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе онлайн-ритейлера, приуроченном... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США практически не меняется к основным мировым валюта, трейдеры ждут отчета о состоянии американского рынка труда в июле и итогов заседания Банка Англии. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести... читать дальше

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В 1-м полугодии динамика развития пищевой промышленности РФ замедлилась. Влияние на отрасль негативных факторов в ближайшее время не ослабнет, сообщается в исследовании, проведенном аналитической компанией INFOLine. "Пищевая индустрия меньше других отраслей подвержена... "Пищевая индустрия меньше других отраслей подвержена... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистый убыток крупнейшего итальянского оператора связи Telecom Italia SpA составил 279 млн евро против чистой прибыли в 79 млн евро за аналогичный период годом ранее. Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне ее прибыль до налоговых,... Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне ее прибыль до налоговых,... читать дальше

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