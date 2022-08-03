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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,1446 руб.
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03 августа 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,1446 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1446 руб. Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 61,8675 руб. Было заключено 19219 сделок. Объем торгов составил 55346,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,98 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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