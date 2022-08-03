Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,1446 руб.

Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 61,8675 руб. Было заключено 19219 сделок. Объем торгов составил 55346,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,98 руб. за евро.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1446 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 37967,090 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 375,607 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1044 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1446 руб. Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 61,8675 руб. Было заключено 19219... Минимальный курс евро составил 60,7175 руб., максимальный - 61,8675 руб. Было заключено 19219... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9462 руб. Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,045 руб. Была заключена 39921 сделка.... Минимальный курс юаня составил 8,852 руб., максимальный - 9,045 руб. Была заключена 39921 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,2834 руб. Минимальный курс доллара США составил 59,88 руб., максимальный - 60,89 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 59,88 руб., максимальный - 60,89 руб. Было заключено... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 23 июля по 1 августа в среднем подешевела на 3,9% (на неделе с 16 по 22 июля цены снизились на 3,6%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Картофель подешевел на 7,8%, свекла столовая - на 7,1%, морковь - на 6,1%, капуста... Картофель подешевел на 7,8%, свекла столовая - на 7,1%, морковь - на 6,1%, капуста... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 23 июля по 1 августа снова не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На семи предыдущих неделях цены также не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились... читать дальше

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За период с 23 июля по 1 августа 2022 г. потребительские цены снизились на 0,14% после снижения на 0,08% неделей ранее (с 16 по 22 июля), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала августа цены снизились на 0,02%, с начала года выросли на... С начала августа цены снизились на 0,02%, с начала года выросли на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся умеренным ростом, завершил среду . Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,63% и составил 2123,92 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,63% и составил 2123,92 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,91% - до 1105,99 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск упал на 0,91% - до 1105,99 пункта. Европейские рынки акций начали торги без единой... Европейские рынки акций начали торги без единой... читать дальше

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Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии в среду оставил без изменения ставку рефинансирования на уровне 11% годовых, говорится в сообщении регулятора. На этом уровне ставка была установлена 30 марта нынешнего года. До этого она составляла 10,5%. По данным... По данным... читать дальше

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Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн. "Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого... читать дальше

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Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалина-2" - ООО "Сахалинская Энергия" - будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске, говорится в подписанном 2 августа распоряжении правительства. Руководителем нового общества станет... Руководителем нового общества станет... читать дальше

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В июне объем операций на валютном рынке Китая составил 20,31 трлн юаней ($3,03 трлн), свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля страны (SAFE). В том числе 3,33 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их... В том числе 3,33 трлн юаней пришлось на транзакции в иностранной валюте между банками и их... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor''s Global Ratings значительно повысило прогноз цен на природный газ на европейском рынке в ближайшие годы. Это обусловлено сокращением поставок газа из России по трубопроводу "Северный поток 1", говорится в сообщении... Это обусловлено сокращением поставок газа из России по трубопроводу "Северный поток 1", говорится в сообщении... читать дальше

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Нефтяные котировки усилил падение после выхода данных о запасах энергоресурса в США и публикации итогов заседания ОПЕК+. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $1,99 (1,98%) - до $98,55 за баррель. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $1,99 (1,98%) - до $98,55 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Правительство РФ поддержало депутатский законопроект, который наделяет банки правом получать от налоговых органов сведения о снятии с учета физических лиц в связи с их смертью, сейчас данная информация отнесена к налоговой тайне. "Законопроектом предусматривается... "Законопроектом предусматривается... читать дальше

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АО СК "Цюрих" изменило название на АО СК "Турикум" 2 августа 2022 года, говорится на сайте страховщика. "Как сообщалось ранее, в мае 2022 года швейцарский страховщик Zurich Insurance Group продал 100% акций АО СК "Цюрих" менеджменту компании и покинул российский рынок.... "Как сообщалось ранее, в мае 2022 года швейцарский страховщик Zurich Insurance Group продал 100% акций АО СК "Цюрих" менеджменту компании и покинул российский рынок.... читать дальше

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