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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 22 июля по 29 июля на 4467 тыс. баррелей, бензина - выросли на 163 тыс. баррелей
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03 августа 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 22 июля по 29 июля на 4467 тыс. баррелей, бензина - выросли на 163 тыс. баррелей
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3 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4467 тыс. баррелей - до 426,553 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 163 тыс. баррелей и составили 225,294 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 2400 тыс. баррелей, достигнув 109,324 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Запасы нефти в США выросли за период с 22 июля по 29 июля на 4467 тыс. баррелей, бензина - выросли на 163 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4467 тыс. баррелей - до 426,553 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 163 тыс. баррелей и составили 225,294 млн... читать дальше
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