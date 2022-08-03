.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
Спрос на новых сотрудников снижается
Спрос на труд в России снижается, следует из доклада ЦБ "О денежно-кредитной политике", с которым ознакомились "Известия". По информации Банка России, в июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с...
 
Малый бизнес в январе-июне заключил госконтракты на 1,7 трлн рублей
Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 1-м полугодии 2022 года госконтракты на 1,7 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге закупок. Всего малый бизнес в...
 
Пайщики продают иностранные акции
В июле интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно снизился. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 591 млн руб., что почти в пять раз ниже результата предыдущего месяца, пишет "Коммерсант"....
 
03 августа 2022 года 16:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа

 0  
3 августа. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3446,8 (+18,67) руб./грамм; на серебро - 39,38 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1772,06 (+15,83) руб./грамм; на палладий - 4249,07 (+28,71) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
03 августа 2022 года 17:59
Правительство Шри-Ланки разрабатывает план выхода из экономического кризиса
Правительство Шри-Ланки разрабатывает план по выводу страны из экономического кризиса, он будет рассчитан на 25 лет и призван сделать экономику Шри-Ланку конкурентоспособной и экспортно-ориентированной, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента страны Ранила...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:50
Июльский индекс активности в сфере услуг США неожиданно вырос до 56,7 пункта
В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние 3 месяца.

Подъем стал...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:40
В июле количество физлиц с брокерскими счетами на "Мосбирже" достигло 20,8 млн
Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле увеличилось на 385,9 тыс. - до 20,8 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи. Их прирост замедлился в 1,6 раза по сравнению с данными за июнь, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 629,2...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 22 июля по 29 июля на 4467 тыс. баррелей, бензина - выросли на 163 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4467 тыс. баррелей - до 426,553 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 163 тыс. баррелей и составили 225,294 млн...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:21
Американский рынок акций демонстрирует мажорный настрой
Торги в среду американские фондовые индексы начали ростом. Инвесторы анализируют свежую корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и оценивают данные по деловой активности в секторе услуг США в июле.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск поднялось...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:15
Huawei остановил в РФ продажи через свой интернет-магазин
Китайский производитель смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи в своём интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении, говорится в сообщении компании.

При этом компания заверяет, что ранее оформленные в интернет-магазине заказы будут...
.
03 августа 2022 года 17:09
"Новая концессионная компания" установила ставку 4-го купона облигаций класса Б2 на уровне 0,01%
АО "Новая концессионная компания" установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б2" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск "Б2" на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года с погашением в 2049 году. Ставка 1-2-го...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 17:06
Новак: нефтяной рынок уже восстановился до допандемийного уровня
Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что нефтяной рынок в настоящее время сбалансирован, и уже восстановился до допандемийного уровня.

Как заявил он в интервью телеканалу "Россия24", решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:56
Пошлину на экспорт сои из РФ могут сделать постоянной, на экспорт рапса - продлить на 1 год
Минсельхоз РФ предлагает сделать пошлину на экспорт сои постоянной, на экспорт рапса - продлить на 1 год. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте проектов правовых актов.

В настоящее время эти пошлины действуют до 31 августа 2022...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:49
"Мосбиржа" зарегистрировала программу бондов "Русала" на 500 млрд рублей
осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций МКПАО "Объединенная компания Русал" серии 001Р объемом до 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:46
ВТБ разместил 100% выпуска однодневных бондов серии КС-4-268 на 50 млрд рублей
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-268 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:42
ОПЕК+: осторожный рост квот объясняется недостаточными свободными мощностями
Министры ОПЕК+ отметили крайне ограниченное наличие свободных мощностей по добыче и переработке нефти, говорится в сообщении альянса по итогам принятого решения о скромном увеличении квот на добычу нефти в сентябре 2022 года - лишь на 100 тыс. б/с.

По мнению участников...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:34
Чистая прибыль Yum! Brands во 2-м квартале упала на 43%
Во 2-м квартале американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc. снизил чистую прибыль на 43% - до $224 млн, или $0,77 в расчете на акцию, по сравнению с $391 млн, или $1,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:25
Швейцария запретила импорт золота из России
Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против России, запретив импорт золота из РФ, говорится в заявлении швейцарского правительства.

Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из...    читать дальше
.
03 августа 2022 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 августа
ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3446,8 (+18,67) руб./грамм; на серебро - 39,38 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1772,06 (+15,83) руб./грамм; на палладий - 4249,07 (+28,71) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
03 августа 2022 года 16:14
В 2 раза могут снизить размер пошлин за юридически значимые действия для новых МСП и ИП
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются вновь созданными и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут получить двухлетнюю льготу по уплате пошлин за юридически значимые...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.