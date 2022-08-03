Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1283 руб.

Минимальный курс евро составил 60,715 руб., максимальный - 61,7875 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил 10621,72 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,14 руб. за евро.

3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1283 руб.

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Правительство Шри-Ланки разрабатывает план по выводу страны из экономического кризиса, он будет рассчитан на 25 лет и призван сделать экономику Шри-Ланку конкурентоспособной и экспортно-ориентированной, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента страны Ранила... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за последние 3 месяца. Подъем стал... Подъем стал... читать дальше

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Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в июле увеличилось на 385,9 тыс. - до 20,8 млн человек, говорится в пресс-релизе биржи. Их прирост замедлился в 1,6 раза по сравнению с данными за июнь, когда число физлиц с брокерскими счетами выросло на 629,2... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4467 тыс. баррелей - до 426,553 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 163 тыс. баррелей и составили 225,294 млн... Товарные запасы бензина повысились на 163 тыс. баррелей и составили 225,294 млн... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы начали ростом. Инвесторы анализируют свежую корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и оценивают данные по деловой активности в секторе услуг США в июле. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск поднялось... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:05 мск поднялось... читать дальше

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Китайский производитель смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи в своём интернет-магазине Huawei VMALL и одноименном мобильном приложении, говорится в сообщении компании. При этом компания заверяет, что ранее оформленные в интернет-магазине заказы будут... При этом компания заверяет, что ранее оформленные в интернет-магазине заказы будут...

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АО "Новая концессионная компания" установило ставку 4-го купона облигаций класса "Б2" с индексируемым номиналом на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск "Б2" на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года с погашением в 2049 году. Ставка 1-2-го... Выпуск "Б2" на 5 млрд рублей был размещен в феврале 2021 года с погашением в 2049 году. Ставка 1-2-го... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что нефтяной рынок в настоящее время сбалансирован, и уже восстановился до допандемийного уровня. Как заявил он в интервью телеканалу "Россия24", решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с... Как заявил он в интервью телеканалу "Россия24", решение ОПЕК+ об увеличении квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает сделать пошлину на экспорт сои постоянной, на экспорт рапса - продлить на 1 год. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте проектов правовых актов. В настоящее время эти пошлины действуют до 31 августа 2022... В настоящее время эти пошлины действуют до 31 августа 2022... читать дальше

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осковская биржа" зарегистрировала программу облигаций МКПАО "Объединенная компания Русал" серии 001Р объемом до 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер... Программе присвоен регистрационный номер... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-268 на 50 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Министры ОПЕК+ отметили крайне ограниченное наличие свободных мощностей по добыче и переработке нефти, говорится в сообщении альянса по итогам принятого решения о скромном увеличении квот на добычу нефти в сентябре 2022 года - лишь на 100 тыс. б/с. По мнению участников... По мнению участников... читать дальше

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Во 2-м квартале американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc. снизил чистую прибыль на 43% - до $224 млн, или $0,77 в расчете на акцию, по сравнению с $391 млн, или $1,29 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее... читать дальше

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Власти Швейцарии ввели новый пакет санкций против России, запретив импорт золота из РФ, говорится в заявлении швейцарского правительства. Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из... Согласно заявлению, с 3 августа вступает в силу "запрет на покупку, импорт или транспортировку золота и изделий из золота из... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3446,8 (+18,67) руб./грамм; на серебро - 39,38 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1772,06 (+15,83) руб./грамм; на палладий - 4249,07 (+28,71) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому юрлица и индивидуальные предприниматели, которые являются вновь созданными и включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), могут получить двухлетнюю льготу по уплате пошлин за юридически значимые... читать дальше

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