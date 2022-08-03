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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1283 руб.
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03 августа 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,1283 руб.
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3 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,1283 руб. Минимальный курс евро составил 60,715 руб., максимальный - 61,7875 руб. Было заключено 4575 сделок. Объем торгов составил 10621,72 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,14 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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