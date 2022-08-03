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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%
В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%
 
Спрос на новых сотрудников снижается
Спрос на труд в России снижается, следует из доклада ЦБ "О денежно-кредитной политике", с которым ознакомились "Известия". По информации Банка России, в июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с...
 
Малый бизнес в январе-июне заключил госконтракты на 1,7 трлн рублей
Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 1-м полугодии 2022 года госконтракты на 1,7 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о мониторинге закупок. Всего малый бизнес в...
 
Пайщики продают иностранные акции
В июле интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно снизился. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 591 млн руб., что почти в пять раз ниже результата предыдущего месяца, пишет "Коммерсант"....
 
03 августа 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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3 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Баланс счета текущих операций Германии Июнь 2022
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Июнь 2022
12:00 Объемы розничных продаж в еврозоне Июнь 2022
17:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США Июль 2022
17:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США Июнь 2022
17:00 Объем промышленных заказов в США Июнь 2022
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 23 по 29 июля

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
03 августа 2022 года 11:33
Американский сервис бронирования жилья Airbnb вышел на прибыльный уровень во 2-м квартале
По итогам 2-го квартала американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. впервые отчитался о прибыли, которая составила $379 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с убытком на уровне $68 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Как...    читать дальше
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03 августа 2022 года 11:20
ВТБ разместит 3 августа однодневные бонды серии КС-4-268 на 50 млрд руб. по цене 99,9783% от номинала
августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-268 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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03 августа 2022 года 11:19
Квартальная прибыль Occidental Petroleum составила $3,56 млрд против убытка годом ранее
По итогам 2-го квартала т.г. американский сланцевый производитель Occidental Petroleum Corp. вышел на прибыльный уровень, получив $3,56 млрд прибыли по сравнению с чистым убытком на уровне $97 млн в 1-м квартале 2021 года. Прибыль в расчете на акцию составила $3,47 по...    читать дальше
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03 августа 2022 года 11:10
Квартальная чистая прибыль американского производителя микрочипов сократилась в 1,6 раза
По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя микрочипов - Advanced Micro Devices - сократилась в 1,6 раза и составила $447 млн, или $0,27 в расчете на акцию, по сравнению со $710 млн, или $0,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Как...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:53
Объем промпроизводства в Москве в 1-м полугодии вырос почти на 9%
Объем промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:42
В РФ за последние 3-5 лет улучшились условия для развития внутреннего туризма, считают около 45% россиян
Около половины россиян (45%) считают, что за последние 3-5 лет условия для развития внутреннего туризма, поездок по России, улучшились, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:34
Квартальная выручка Starbucks увеличилась на 8,7%, прибыль снизилась на 20,6%
Выручка американской Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2022 финансового года, который завершился 3 июля, увеличилась на 8,7% - до $8,15 млрд с $7,50 млрд за сопоставимый период прошлого года. Показатель совпал с прогнозами аналитиков,...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 3 августа растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,12 пункта (0,754%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2153,42 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:25
В России 50% молочного рынка удерживают топ-30 производителей продукции
В прошлом году лидеры молочной индустрии РФ, несмотря на сложности, сохранили позитивную динамику и обеспечили прирост объемов продаж на 11,5%. Топ-30 компаний удерживают 50% рынка, следует из рейтинга крупнейших перерабатывающих компаний молочной отрасли, составленного...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:17
Доллар и евро растут в начале торгов на "Московской бирже"
Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже". Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,19 - 60,79 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,4975 руб. (+20,25...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 533,1 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 533,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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03 августа 2022 года 10:05
Рынок российских акций открылся умеренным ростом
Рынок акций РФ начал торги умеренным ростом в рамках коррекции благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала.

Американские фондовые индексы снизились вчера на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между...    читать дальше
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03 августа 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,39/68,37 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,39/68,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 107 коп., Cредний курс продажи...
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03 августа 2022 года 09:56
Руководители ФРС выразили готовность продолжить повышение ставки
Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США, пишет Dow Jones.

В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не...    читать дальше
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03 августа 2022 года 09:47
"Калита" допустила дефолт при выплате купона по облигациям 001Р-01 на 3,7 млн рублей
О "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 28-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей, говорится в сообщении компании.

В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

На...    читать дальше
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03 августа 2022 года 09:47
Доллар слабо растет к другим валютам
Курс доллара слабо растет к основным мировым валютам. Трейдеры следят за отношениями США и Китая и оценивают заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Накануне иена резко подорожала из-за спроса на защитные активы, подскочившего из-за нового витка...    читать дальше
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