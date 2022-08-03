ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 60,1595 руб., евро - 61,2656 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 61,2656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 198,12 коп.

2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 60,1595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 189,11 коп.

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По итогам 2-го квартала американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. впервые отчитался о прибыли, которая составила $379 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с убытком на уровне $68 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Как... Как... читать дальше

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августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-268 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9783% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,92% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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По итогам 2-го квартала т.г. американский сланцевый производитель Occidental Petroleum Corp. вышел на прибыльный уровень, получив $3,56 млрд прибыли по сравнению с чистым убытком на уровне $97 млн в 1-м квартале 2021 года. Прибыль в расчете на акцию составила $3,47 по... читать дальше

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По итогам 2-го квартала чистая прибыль американского производителя микрочипов - Advanced Micro Devices - сократилась в 1,6 раза и составила $447 млн, или $0,27 в расчете на акцию, по сравнению со $710 млн, или $0,58 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как... Как... читать дальше

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Объем промышленного производства в столице за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Около половины россиян (45%) считают, что за последние 3-5 лет условия для развития внутреннего туризма, поездок по России, улучшились, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического... читать дальше

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Выручка американской Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2022 финансового года, который завершился 3 июля, увеличилась на 8,7% - до $8,15 млрд с $7,50 млрд за сопоставимый период прошлого года. Показатель совпал с прогнозами аналитиков,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,12 пункта (0,754%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2153,42 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 4,07 пункта (0,365%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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В прошлом году лидеры молочной индустрии РФ, несмотря на сложности, сохранили позитивную динамику и обеспечили прирост объемов продаж на 11,5%. Топ-30 компаний удерживают 50% рынка, следует из рейтинга крупнейших перерабатывающих компаний молочной отрасли, составленного... читать дальше

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Доллар США и евро укрепляются на "Московской бирже". Рубль немного дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,19 - 60,79 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,4975 руб. (+20,25... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,19 - 60,79 руб. По итогам первой минуты торгов курс составил 60,4975 руб. (+20,25... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 533,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Рынок акций РФ начал торги умеренным ростом в рамках коррекции благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала. Американские фондовые индексы снизились вчера на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между... Американские фондовые индексы снизились вчера на фоне усиления тревог по поводу геополитической напряженности в отношениях между... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,39/68,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 107 коп., Cредний курс продажи...

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Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США, пишет Dow Jones. В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не... В частности, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не... читать дальше

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О "Калита" (Омск) допустило дефолт при выплате 28-го купона по облигациям серии 001Р-01 на 3,699 млн рублей, говорится в сообщении компании. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывает "отсутствие денежных средств в необходимом объеме". На... На... читать дальше

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Курс доллара слабо растет к основным мировым валютам. Трейдеры следят за отношениями США и Китая и оценивают заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне иена резко подорожала из-за спроса на защитные активы, подскочившего из-за нового витка... Накануне иена резко подорожала из-за спроса на защитные активы, подскочившего из-за нового витка... читать дальше

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