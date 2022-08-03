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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 60,1595 руб., евро - 61,2656 руб.
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03 августа 2022 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 августа в размере 60,1595 руб., евро - 61,2656 руб.
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2 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 60,1595 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 189,11 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 августа, составляет 61,2656 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 198,12 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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